快訊

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

「啦啦隊女神」河智媛前老闆遭砍死！凶嫌出庭坦承傷害致死、家屬控殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／漢光42號演習 台中大甲封街模擬敵軍突襲威脅

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，並短暫進行封街。記者黃仲裕／攝影
漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，並短暫進行封街。記者黃仲裕／攝影

國軍「漢光42號演習」今天邁入第9天，戰演整備進入關鍵階段。第五作戰區於中部地區展開「要點守備」實戰化演練，模擬敵軍突襲進行空機降威脅。參演部隊迅速於城鎮要道佈署抵抗陣地，並協同陸航聯合火力實施火力壓制與掃蕩，成功將進犯敵軍拘束圍困，展現高度縱深防禦與城鎮作戰能量。

本次演練採用無預警的「連續狀況」推演，重點驗證指揮管制機制、跨兵種協同作戰，以及核心要域的防禦韌性。面對模擬敵軍的空中與機降滲透，第五作戰區部隊展現高度應變能力，靈活運用中部城鎮複雜地形構築防線，設置多重阻絕火網，精確封鎖敵軍推進路線。

在地面部隊與陸軍航空兵力的雙重打擊下，參演部隊形成立體防衛網，對敵軍發動強勢制壓，最終順利肅清進犯勢力，精準達到「拘束、圍困、殲滅」的戰術目標。

第五作戰區指出，面對日益複雜的區域威脅，守備部隊縱深作戰能力與關鍵設施防衛是確保整體安全的核心。本次演練不僅檢驗部隊在城鎮環境下的持續作戰效能，更深化了跨兵種間的聯戰默契。

第五作戰區強調，未來將持續秉持「實戰化」訓練標準，精進縱深防守機制與核心要域防護韌性，確保各項防衛作戰任務在突發狀況下皆能精準遂行，築牢中部防禦體系。

<a href='/search/tagging/2/漢光演習' rel='漢光演習' data-rel='/2/117245' class='tag'><strong>漢光演習</strong></a>今天在<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市大甲區進行「要點守備」演練，本次演練採「連續狀況」推演，重點檢驗部隊指揮管制、跨兵種協同及核心要域防護能力。參演部隊靈活運用城鎮地形築成堅固防禦陣地，透過多重火網有效阻絕進犯敵軍推進。記者黃仲裕／攝影
漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，本次演練採「連續狀況」推演，重點檢驗部隊指揮管制、跨兵種協同及核心要域防護能力。參演部隊靈活運用城鎮地形築成堅固防禦陣地，透過多重火網有效阻絕進犯敵軍推進。記者黃仲裕／攝影

漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，演練過程也著重指揮管制及跨兵種聯合作戰能力。記者黃仲裕／攝影
漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，演練過程也著重指揮管制及跨兵種聯合作戰能力。記者黃仲裕／攝影

「漢光42號演習」進入第9天，第五作戰區模擬敵軍空機降威脅景況，於中部地區實施「要點守備」演練，民眾光著腳跑到街道上觀看。記者黃仲裕／攝影
「漢光42號演習」進入第9天，第五作戰區模擬敵軍空機降威脅景況，於中部地區實施「要點守備」演練，民眾光著腳跑到街道上觀看。記者黃仲裕／攝影

漢光 演習 台中 漢光演習

延伸閱讀

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

漢光42號演習 澎湖重要港口防衛作戰操演

漢光演習／陸戰隊「留置作戰」 從安全屋出擊襲擾敵軍

漢光42號 第一作戰區野戰搶修與傷患急救操演

相關新聞

賴清德、谷立言、侯友宜前往雙和醫院 視察城鎮韌性演習

賴清德總統今天上午與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。此次演習因應複合式天然災害與地緣政治緊張情勢帶來的灰色地帶威脅，公私協力築防線，攜手中央與民間和市民共同守護家園。

台灣海上生命線怎麼守？海軍海巡首度實兵護送物資

「漢光42號演習」進入反封鎖護航階段，海巡署昨天首度與海軍以實兵演練方式，執行海上「聯合反封鎖護航」任務。海巡出動「台中艦」、「八里艦」及2艘100噸級巡防艇，在台灣東部演訓海域與海軍軍艦會合，護送載運重要戰略物資的商貨輪，分別安全進入花蓮港及蘇澳港。

影／賴總統視察新北城鎮韌性演習 籲國人不能單純依賴外人

賴清德總統今天上午前往新北市土城視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習─民生配售演練」，了解民間賣場物資配售站的作業情況。陪同視察的除了新北市長侯友宜及內政、外交和國防部長，還有包括AIT美國在台協會處長谷立言在內的多國外交使節。賴總統表示，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會的關心，我們不是單獨面對區域地緣政治的變化，但台灣絕對不能不做好準備、單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

新北演練民生必需品配售 1129處配售站、民間賣場雙軌啟動

新北市今天進行2026城鎮韌性演習，並在大全聯模擬民生必需品配售作業。新北市經發局長盛筱蓉表示，緊急命令發布後，除原有地方配售站外，今年首度加入民間通路及線上預訂、無接觸取貨機制，新北全市共規畫1129處地方配售站，每站原則上服務不超過2000人，民眾可透過智慧物資管理平台預約，再到指定門市領取食米、食用油、食用鹽及嬰兒配方食品等物資。

漢光演練因應大量傷患 軍方啟用「電子傷票」燈光辨傷情

漢光演習進行到第9天，第三作戰區後勤部隊演練大量傷患的後送機制，軍方此次也啟用「電子傷票」結合「智慧醫療整合系統」，更完整追蹤傷患的治療經過；地區軍醫院也派出「前進外科小組」的外科醫療團隊和全套手術設備，及時為傷患提供更完整急救治療。

漢光42號演習...高公局模擬雪隧遭敵軍攻擊 國軍奮力阻斷場面逼真

演練戰術不卡交通，漢光42號演習今天針對北宜交通要道「國道5號雪山隧道」展開防禦操演，考量暑期的觀光車流量，高公局頭城工務段特別將場地移至工務段廣場，搭設大型拱門擬真還原隧道情境，聯手國軍實施阻絕防衛與毀損路面快速搶通，精準驗證戰事發生的應變效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。