影／漢光42號演習 台中大甲封街模擬敵軍突襲威脅

國軍「漢光42號演習」今天邁入第9天，戰演整備進入關鍵階段。第五作戰區於中部地區展開「要點守備」實戰化演練，模擬敵軍突襲進行空機降威脅。參演部隊迅速於城鎮要道佈署抵抗陣地，並協同陸航聯合火力實施火力壓制與掃蕩，成功將進犯敵軍拘束圍困，展現高度縱深防禦與城鎮作戰能量。

本次演練採用無預警的「連續狀況」推演，重點驗證指揮管制機制、跨兵種協同作戰，以及核心要域的防禦韌性。面對模擬敵軍的空中與機降滲透，第五作戰區部隊展現高度應變能力，靈活運用中部城鎮複雜地形構築防線，設置多重阻絕火網，精確封鎖敵軍推進路線。

在地面部隊與陸軍航空兵力的雙重打擊下，參演部隊形成立體防衛網，對敵軍發動強勢制壓，最終順利肅清進犯勢力，精準達到「拘束、圍困、殲滅」的戰術目標。

第五作戰區指出，面對日益複雜的區域威脅，守備部隊縱深作戰能力與關鍵設施防衛是確保整體安全的核心。本次演練不僅檢驗部隊在城鎮環境下的持續作戰效能，更深化了跨兵種間的聯戰默契。

第五作戰區強調，未來將持續秉持「實戰化」訓練標準，精進縱深防守機制與核心要域防護韌性，確保各項防衛作戰任務在突發狀況下皆能精準遂行，築牢中部防禦體系。

漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，本次演練採「連續狀況」推演，重點檢驗部隊指揮管制、跨兵種協同及核心要域防護能力。參演部隊靈活運用城鎮地形築成堅固防禦陣地，透過多重火網有效阻絕進犯敵軍推進。記者黃仲裕／攝影

漢光演習今天在台中市大甲區進行「要點守備」演練，演練過程也著重指揮管制及跨兵種聯合作戰能力。記者黃仲裕／攝影