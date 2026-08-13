漢光42號演習 澎湖後備攜手慈濟演練救濟站開設

國軍「漢光42號」演習持續進行，澎湖後備指揮部日前攜手慈濟基金會等單位，實施救濟站開設演練，強化守護澎湖鄉親的應變能力，共同提升全社會防衛韌性。

澎湖防衛部發布訊息指出，澎湖縣後備指揮部為強化戰時民眾收容安置及救濟服務能量，日前於馬公市朝陽里社區活動中心實施救濟站演練，模擬大量民眾需要緊急安置，實際演練報到登記、引導安置、物資發放及關懷服務等作業，整合澎湖在地民間資源，提升地方緊急應變能力。

澎湖縣後備指揮部結合慈濟基金會、澎湖海事職校關懷社區實踐團及馬公市後備軍人輔導中心等共同參與演練，人員依任務分工，引導民眾完成身分登記及安置作業，並依實際需求發放相關物資，同時架設「急難快速帳」，提供臨時遮蔽及服務場所，結合物資整備與關懷服務，使救濟站各項作業順利運行。

澎湖縣後備指揮部指揮官唐信賢表示，救濟站是在緊急狀況下協助民眾安置及提供基本生活照顧的重要據點，此次漢光42號演習中規劃救濟站演練，除驗證開設及運作流程外，也透過後輔組織串聯在地慈善團體、學校及社區力量，建立「平時互助、災時協力」的合作機制；未來持續深化地方資源整合與協作，讓在地力量成為守護澎湖鄉親的重要支撐，共同提升全社會防衛韌性。