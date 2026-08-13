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漢光最後持久作戰演練 特戰小部隊敵後空中滲透突擊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務。圖／軍聞社提供
漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務。圖／軍聞社提供

漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵編成突擊區隊，搭乘UH-60M直升機，演練小部隊特種作戰任務，對敵軍實施連續突擊，確保交通要道暢通。

航特部官兵演練由台北戰術位置前往桃園地區實施「敵後空中滲透」任務，UH-60M黑鷹直升機抵達目標區上空後，飛行官依地形及現場環境掌握進場航線與飛行姿態，穩定操控直升機進入機降區；機工長同步觀察機外狀況及現地環境，隨時回報高度、障礙物與人員動態，確保機降作業安全順遂。

隨後，突擊區隊迅速前往戰術位置，運用班用機槍、M4步槍、熱顯像儀及光學觀測等武器裝備進行特種偵察，並透過TTN戰術資料網路系統即時回傳敵情。

官兵隨即針對敵軍目標區，進行火力導引與爆破，對敵軍展開連續突擊，確保交通要道暢通。具體展現特戰部隊即時應變、情資鏈結及小部隊靈活作戰效能。

<a href='/search/tagging/2/漢光演習' rel='漢光演習' data-rel='/2/117245' class='tag'><strong>漢光演習</strong></a>進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務，對敵軍實施連續突擊，確保交通要道暢通。圖／軍聞社提供
漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務，對敵軍實施連續突擊，確保交通要道暢通。圖／軍聞社提供

漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務，對敵軍實施連續突擊，確保交通要道暢通。圖／軍聞社提供
漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務，對敵軍實施連續突擊，確保交通要道暢通。圖／軍聞社提供

漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務。圖／軍聞社提供
漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務。圖／軍聞社提供

漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務。圖／軍聞社提供
漢光演習進入進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，陸軍航特部演練「敵後空中滲透」實戰化課目，特戰官兵搭乘UH-60M直升機至目標區執行滲透任務。圖／軍聞社提供

漢光 特戰 漢光演習

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