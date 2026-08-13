漢光海上反封鎖演練 海軍、海巡協同護航商船入港

國軍「漢光42號演習」今天進入第9天，海軍與海巡署日前共同執行「聯合反封鎖護航」課目，因應敵軍可能採取海上隔離或封鎖等威脅，藉由實戰化操演，強化跨部會協同應變與海上防衛韌性。

國防部表示，操演期間，由玉山軍艦模擬載運重要物資商船，海軍水面作戰支隊、輕快兵力與海巡艦艇協同完成海上護航及安全戒護，並由永豐級艦開闢安全航道後，引導模擬商船進入重要港口，後續由作戰區接續執行境外物資轉接，驗證反封鎖護航及物資接轉作業效能。

從軍方釋出的畫面中，海巡署派出1000噸級CG-1002台中艦、以及雙船體安平級「八里艦」，隨同海軍沱江級艦一起伴護玉山艦。玉山艦在操演過程中，也首度公開放飛艦載型無人機，在船團上空執行任務。

海軍司令部指出，海軍與海巡持續深化協同合作，從灰色地帶應處，到濱海打擊、反封鎖護航等任務，均藉由常態協同及演訓驗證，強化海上聯合應變能力，共同維護我國海上交通線安全與暢通。

國軍「漢光42號演習」，海軍與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」課目，由玉山軍艦模擬載運重要物資商船，海軍水面作戰支隊、輕快兵力與海巡艦艇協同完成海上護航及安全戒護。圖／海軍司令部提供

國軍「漢光42號演習」，海軍與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」課目，由玉山軍艦模擬載運重要物資商船，玉山艦在操演過程中放飛艦載行無人機。圖／海軍司令部提供

國軍「漢光42號演習」，海軍與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」課目，由玉山軍艦模擬載運重要物資商船，海軍水面作戰支隊、輕快兵力與海巡艦艇協同完成海上護航及安全戒護。圖／海軍司令部提供

國軍「漢光42號演習」，海軍與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」課目，由玉山軍艦模擬載運重要物資商船，海軍水面作戰支隊、輕快兵力與海巡艦艇協同完成海上護航及安全戒護。圖／海軍司令部提供

國軍「漢光42號演習」，海軍與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」課目，由玉山軍艦模擬載運重要物資商船，海軍水面作戰支隊、輕快兵力與海巡艦艇協同完成海上護航及安全戒護。圖／海軍司令部提供