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漢光光復橋夜間阻絕演練 延伸萬華市區首納無人機

中央社／ 台北13日電

漢光42號實兵演習今天進入第9天，憲兵指揮部昨晚至今天凌晨，在連接新北板橋、台北萬華的光復橋實施守備作戰演練，首度納入無人機外，也運用鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、HESCO防禦工事等阻絕器材，其阻絕範圍更由橋體延伸至萬華市區，以強化台北衛戍區安全。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，目前已進入「縱深防禦與持久作戰」階段。

為強化重要聯外道路防務及中樞安全，根據近4年漢光實兵的紀錄，國軍幾乎每年都會選在連接新北板橋、台北萬華的橋梁實施封鎖演練。例如民國112年的漢光39號，在臨近河濱公園模擬萬板大橋封阻演練；113年的漢光40號，開始實地在華翠大橋的板橋匝道實施橋梁檢管訓練；114年的漢光41號更在萬板大橋「全線封鎖」演練，演訓強度及規模逐年提升，更貼近實戰化訓練，同時驗證阻絕設置的時間、兵力、配置等相關重要參數。

今天為漢光演習第9天，憲兵指揮部昨天晚上11時至今天凌晨2時，擇定同樣是連接新北板橋、台北萬華的光復大橋實施守備作戰及阻絕演練，中央社記者實地前往採訪，相較過往的橋梁阻絕演練大多侷限在「橋上」，這次的演練範圍除了光復橋體本身外，亦向萬華方向延伸約600公尺到西藏路、西園路二段交叉口。

鄰近道路自昨晚11時開始管制，憲兵開始架設多道次的鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、美製「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事）等阻絕器材，並在2小時內設置完成，同時也徵用民間公車橫停在橋上、西園路二段作為阻絕手段。

憲兵指揮部表示，今天在光復橋整合軍、民資源實施阻絕架設，並依上級授權實施反資敵整備作業，這次演練首度將無人機運用納入演練項目，藉敵情威脅與模擬實戰狀況誘導，驗證橋梁阻絕、守備計畫周延性與磨練幹部臨戰指管及應變能力，確保台北衛戍區安全。

綜觀整個淡水河、新店溪所經之處，分別有重陽、台北、忠孝、中興、華江、萬板、華翠、光復、華中等橋梁可進入台北政經中樞，因此軍方在戰時將與地方警察局合作，針對上述橋梁開設臨檢站並檢管，同時責派相關單位負責大同、萬華區守備任務；同時亦在臨近區域開設戰時指揮所，確保能以最快效率在上述橋梁設置阻絕設施，避免敵軍突入政經中樞進行斬首作戰。

漢光 萬華 無人機

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