共軍稱與印尼在台灣海域演練 美籲停止對台軍事施壓

中國宣稱，其海軍紅河艦與印尼海軍護衛艦在台灣東部海域演練，印尼則澄清為「交會演習」。美國國務院今天回覆中央社記者表示，華府敦促北京停止持續對台軍事施壓，也呼籲其他國家鼓勵和平解決兩岸議題，而非放大北京破壞穩定的論調。

中國對台軍事威脅不斷之際，共軍宣稱，中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦12日上午在台灣以東海域針對「海上通訊、編隊運動、海上補給及分航儀式等項目展開實兵演練」。

不過，印尼海軍則表示，KRI I Gusti Ngurah Rai-332艦（印尼海軍「萊」號護衛艦）在結束俄羅斯海參崴演習後，返回印尼途中將與沿途國家進行「交會演習」（PASSEX），這些演習本質上並非作戰性質。

對此，國務院一名發言人今天傍晚以背景方式回覆記者提問表示，美國敦促北京停止持續對台灣施加軍事壓力，轉而與台灣進行有意義對話。

發言人還說：「我們呼籲其他國家鼓勵和平解決兩岸議題，而非放大北京破壞穩定的論調。」

此外，華府智庫「全球台灣研究中心」（GlobalTaiwan Institute）主任鄭哲軒（John Dotson）受訪分析，由於擔心中國挑釁行為及台海爆發軍事危機的可能性，日本和菲律賓之間形成了日益緊密的準同盟關係，而「北京正對此進行反擊」。

他指出，北京正試圖拉攏自己的區域夥伴，同時也試圖以此局勢為藉口，擴大自身在台灣以東海域的海軍存在。因此，和印尼護衛艦進行的「演習」似乎朝向實現這兩個目標邁出一步。

他說：「這只是一小步，但卻有很強烈的象徵意義。」

台灣外交部嚴厲譴責中方無視國際規範與責任、升高區域緊張，並表示，經釐清，目前可確認在第一島鏈周邊相關各方，唯獨北京才會進行惡意尋釁、不負責任作為。