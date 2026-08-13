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影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

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影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥，協同憲兵部隊對假想敵實施攻擊，最終將來犯敵軍殲滅，完成橋梁阻絕及守備任務。記者季相儒／攝影
面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥，協同憲兵部隊對假想敵實施攻擊，最終將來犯敵軍殲滅，完成橋梁阻絕及守備任務。記者季相儒／攝影

國軍「漢光42號」實兵演習進入第9天，憲兵指揮部昨（12）日深夜在連接新北市板橋與台北市萬華的光復橋，實施橋梁阻絕暨反資敵整備演練，模擬敵軍企圖利用重要聯外橋梁突入台北核心區域，驗證守備部隊臨戰應處及指揮管制能力。

憲兵部隊約晚間11時30分起，在警方協助下進行演習區域管制，並整合軍、民資源實施阻絕架設。全副武裝的憲兵官兵在民間廠商協助下，陸續部署鐵絲網、拒馬、鋼刺蝟及艾斯科防爆牆等阻絕裝備，警方則在外圍實施交通管制，疏導一般民眾離開管制區域。

到了13日凌晨1時左右，演練進入接敵階段，現場槍聲及爆破聲大作，模擬敵軍自光復橋方向發動攻勢，守衛憲兵立即依狀況開火接敵，現場一度槍聲密集、爆炸聲此起彼落，營造實戰臨場感。

面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥，協同憲兵部隊對假想敵實施攻擊，最終將來犯敵軍殲滅，完成橋梁阻絕及守備任務。

憲兵指揮部表示，本次演練依上級授權實施反資敵整備作業，並首度將無人機運用納入演練項目，透過敵情威脅及模擬實戰狀況誘導，驗證橋梁阻絕與守備計畫的周延性，同時磨練幹部臨戰指揮管制及應變能力，確保台北衛戍區安全。

憲兵指揮部指出，淡水河系具天然地障特性，各橋梁是台北市重要聯外通道，也是衛戍區防衛作戰的重要關鍵。透過有效阻絕、橋梁守備，以及在授權後執行反資敵作業，可創造阻敵突入首都的優勢，進一步拱衛國家中樞及保障民眾生命財產安全。

面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥，協同憲兵部隊對假想敵實施攻擊，最終將來犯敵軍殲滅，完成橋梁阻絕及守備任務。記者季相儒／攝影
面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥，協同憲兵部隊對假想敵實施攻擊，最終將來犯敵軍殲滅，完成橋梁阻絕及守備任務。記者季相儒／攝影

到了13日凌晨1時左右，演練進入接敵階段，現場槍聲及爆破聲大作，模擬敵軍自光復橋方向發動攻勢，守衛憲兵立即依狀況開火接敵。記者季相儒／攝影
到了13日凌晨1時左右，演練進入接敵階段，現場槍聲及爆破聲大作，模擬敵軍自光復橋方向發動攻勢，守衛憲兵立即依狀況開火接敵。記者季相儒／攝影

國軍「漢光42號」實兵演習進入第9天，憲兵指揮部昨（12）日深夜在連接新北市板橋與台北市萬華的光復橋，實施橋梁阻絕暨反資敵整備演練，模擬敵軍企圖利用重要聯外橋梁突入台北核心區域，驗證守備部隊臨戰應處及指揮管制能力。記者季相儒／攝影
國軍「漢光42號」實兵演習進入第9天，憲兵指揮部昨（12）日深夜在連接新北市板橋與台北市萬華的光復橋，實施橋梁阻絕暨反資敵整備演練，模擬敵軍企圖利用重要聯外橋梁突入台北核心區域，驗證守備部隊臨戰應處及指揮管制能力。記者季相儒／攝影

全副武裝的憲兵官兵在民間廠商協助下，部署艾斯科防爆牆。記者季相儒／攝影
全副武裝的憲兵官兵在民間廠商協助下，部署艾斯科防爆牆。記者季相儒／攝影

面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥。記者季相儒／攝影
面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，隨後由雲豹甲車投入戰鬥。記者季相儒／攝影

憲兵部隊約晚間11時30分起，在警方協助下進行演習區域管制。記者季相儒／攝影
憲兵部隊約晚間11時30分起，在警方協助下進行演習區域管制。記者季相儒／攝影

憲兵部隊昨日晚間11時30分起，陸續部署鐵絲網、拒馬、鋼刺蝟及艾斯科防爆牆等阻絕裝備。記者季相儒／攝影
憲兵部隊昨日晚間11時30分起，陸續部署鐵絲網、拒馬、鋼刺蝟及艾斯科防爆牆等阻絕裝備。記者季相儒／攝影

憲兵部隊昨日晚間11時30分起，陸續部署鐵絲網、拒馬、鋼刺蝟及艾斯科防爆牆等阻絕裝備。記者季相儒／攝影
憲兵部隊昨日晚間11時30分起，陸續部署鐵絲網、拒馬、鋼刺蝟及艾斯科防爆牆等阻絕裝備。記者季相儒／攝影

全副武裝的憲兵官兵在艾斯科防爆牆上鋪設偽裝網。記者季相儒／攝影
全副武裝的憲兵官兵在艾斯科防爆牆上鋪設偽裝網。記者季相儒／攝影

面對假想敵持續進逼，雲豹甲車投入戰鬥。記者季相儒／攝影
面對假想敵持續進逼，雲豹甲車投入戰鬥。記者季相儒／攝影

面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，並演練戰傷救護。記者季相儒／攝影
面對假想敵持續進逼，守備部隊依演練想定展開反制，並演練戰傷救護。記者季相儒／攝影

憲兵 拒馬 演習 國軍 雲豹車

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