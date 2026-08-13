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漢光演習 北部7縣市今網路降速

聯合報／ 記者李人岳徐宇威屈彥辰黃仲明／連線報導
空軍第四聯隊昨針對「無人機反制及基地防護」科目進行攻防演練。圖為官兵持干擾槍阻斷無人機訊號。圖／國防部提供
空軍第四聯隊昨針對「無人機反制及基地防護」科目進行攻防演練。圖為官兵持干擾槍阻斷無人機訊號。圖／國防部提供

漢光四十二號<a href='/search/tagging/2/演習' rel='演習' data-rel='/2/108695' class='tag'><strong>演習</strong></a>，國軍防空單位昨在北市美堤河濱公園部署愛國者二型飛彈防禦系統，防範共軍襲擊衛戍首都圈。記者許正宏／攝影
漢光四十二號演習，國軍防空單位昨在北市美堤河濱公園部署愛國者二型飛彈防禦系統，防範共軍襲擊衛戍首都圈。記者許正宏／攝影

漢光四十二號實兵演習進入最後階段，北部地區城鎮韌性演習今下午將登場，十四時卅分至十五時將同步進行行動網路降速演練，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等北部七縣市。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提醒民眾，演練期間應減少非必要上網，勿用手機處理重要工作，重要上網需求應提前或延後辦理。

ＮＣＣ說，行動網路降速卅分鐘期間，一一九、一一○報案電話、基本語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播（ＣＢＳ）均可正常使用。ＮＣＣ建議民眾使用固定網路，可預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以避免影響自身權益；演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本、確認住家及公司附近避難處所及確認身邊可用的固網及市話。

桃園國際機場公司提醒，北部地區演練期間，機場巡迴巴士、客運巴士、排班計程車及租賃車將暫停發車，行動網路也將降速，可能影響線上報到、行動支付及上網，呼籲當日搭機及接送機民眾提早抵達，並預先備妥登機資料及現金。

國民黨立院黨團昨批演習缺乏嚴謹規畫，宛如「吃大鍋飯斷網體驗營」；立委葛如鈞還以烏干達總統連任四十年「每逢選舉必斷網」為例，擔憂賴清德總統仿效，要求公開成效報告並建立國會監督機制。葛如鈞強調，除極權國家會為因應民眾示威而強制斷網外，日本、南韓、新加坡等國在演練通訊韌性時，多半是以情境模擬、桌上演習為主，從未有真正控制行動的大規模斷網。

時代雜誌專訪 鄭麗文：台海應避戰

此外，國民黨主席鄭麗文日前接受美國時代雜誌專訪表示，台海應避戰，並為下一代保留自主選擇空間，在九二共識基礎上建立制度化兩岸關係；台灣不當大國棋子，應將第一島鏈打造為和平第一線，國防上支持合理軍購但需國會審查，兼顧防衛與溝通，重大改變須尊重台灣人利益與意願。

鄭麗文指出，台灣不能永遠被定位為大國競爭的前線，更不能成為地緣政治下的棋子，面對快速變動的國際局勢，台灣應思考如何創造戰略空間。

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