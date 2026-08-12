漢光演習／顧立雄視導後備部隊 肯定作戰區整合常、後部隊

漢光演習今天進行第8天操演，國防部長顧立雄今天在大台北地區，視導瞭解後備部隊動員戰力恢復、據點群陣地防禦，以及跨軍種反空機降演練等實況，肯定作戰區有效整合常備與後備部隊，提升整體防衛戰力的努力方向。

顧立雄今天上午由副部長徐斯儉等人陪同，首先聽取台北後備旅任務簡報，詳細了解全旅動員戰力恢復狀況，以及後備部隊遂行應援協同與陣地防禦的整體規劃。過程中，迫砲營官兵並示範120公厘迫擊砲射擊程序等作業，展現動員編成後，執行火力支援任務的訓練成果。

顧立雄並表示，後備幹部掌握召員專業背景與經驗，秉持「適才適用」原則妥適分配職務，可使其在適切位置發揮所長，迅速形成實質戰力。

顧立雄也視導了憲兵229營、海軍陸戰隊66旅及台北旅官兵執行的反空機降實兵演練，了解整體指揮協調、兵力運用能力。