顧立雄視導大台北漢光演習 期許將經驗轉化國安戰力

國防部今天表示，部長顧立雄今天赴大台北地區視導漢光42號實兵演習，先聽取台北旅任務簡報、了解全旅動員戰力恢復狀況，之後視導憲兵229營、海軍陸戰隊66旅及台北旅官兵執行的反空機降實兵演練，並期許官兵共同將演訓經驗，轉化為守護國家安全堅實戰力。

國防部晚間發布新聞稿表示，顧立雄赴大台北地區，視導「漢光42號」實兵演習部隊了解後備動員戰力恢復、據點群陣地防禦，以及跨軍種反空機降演練等實況，肯定作戰區有效整合常備與後備部隊，提升整體防衛戰力的努力方向。

國防部說明，顧立雄上午先由副部長徐斯儉等人陪同視導演習部隊，過程中首先聽取台北旅任務簡報，詳細了解全旅動員戰力恢復狀況，以及後備部隊遂行應援協同與陣地防禦的整體規劃。過程中，迫砲營官兵並示範120公厘迫擊砲射擊程序等作業，展現動員編成後，遂行火力支援任務的訓練成果。

國防部指出，顧立雄特別與召員交談，關心專長、訓練內容及教育召集心得，並請召員依訓練實況提出建議。顧立雄表示，後備幹部掌握召員專業背景與經驗，秉持「適才適用」原則妥適分配職務，可使召員在適切位置發揮所長，迅速形成實質戰力；另依整體作戰構想，有效整合常備與後備兵力，妥適規劃兵、火力配置，方可發揮整體作戰效能。

國防部提到，顧立雄也視導憲兵229營、海軍陸戰隊66旅，以及台北旅官兵執行的反空機降實兵演練，了解整體指揮協調、兵力運用能力。顧立雄肯定官兵及召員戮力戰備訓練的付出與辛勞，並期許大家持續努力，共同將演訓經驗，轉化為守護國家安全的堅實戰力。