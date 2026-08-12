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漢光演習／陸戰隊「留置作戰」 從安全屋出擊襲擾敵軍

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，官兵突入敵設施後，進行搜索、破壞及安置彈藥，突擊任務完成，採交互掩護撤離。圖／軍聞社提供
海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，官兵突入敵設施後，進行搜索、破壞及安置彈藥，突擊任務完成，採交互掩護撤離。圖／軍聞社提供

漢光42演習進入最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，軍方今天除了釋出陸軍特戰部隊執行伏擊作戰之外，同步也披露海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，發動對敵突擊特攻，遲滯敵軍。

據軍聞社報導，兩棲偵搜大隊官兵完成多波次濱海打擊與近岸防禦任務後，依令執行「留置作戰」，轉入戰場安全屋整補與潛伏，藉部隊覺知運用套件（TAK）及無人機掌握情資，以小組方式策應作戰區守備部隊作戰，透過襲擾、伏擊、擾亂及破壞行動，削弱敵軍戰力。

兩棲偵搜大隊於接獲命令後，隨即至戰備港口卸除艇上各式武器裝備，並以天幕遮蔽快艇，執行突擊艇偽裝及反資敵作為。隨後，隊員疏散至港口周邊完成人員去識別化，並以民用車輛裝載物資機動前往安全屋，完成先期潛伏人員會晤，並交接屯儲物資與裝備，執行潛伏與戰備整備。

潛伏安全屋期間，幹部透由部隊覺知運用套件接獲命令後，派遣官兵機動至指定地點，運用地圖、觀測鏡及監偵型無人機對目標區實施現地偵察，並即時回傳所獲情資。

幹部依據圖上及現地偵獲情資，完成任務分配，編組人員在入夜隱密機動至目標區遂行突擊；抵達後，官兵自目標區外圍多點突入，採交互掩護、主動先制方式襲擾敵軍，並進入敵方設施內搜索與破壞，達成削弱敵軍戰力，遲滯敵軍的目的。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，官兵分散至港口周邊，完成人員去識別化。圖／軍聞社提供
海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，官兵分散至港口周邊，完成人員去識別化。圖／軍聞社提供

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，官兵透過監偵型無人機進行偵察。圖／軍聞社提供
海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊執行「留置作戰」，官兵透過監偵型無人機進行偵察。圖／軍聞社提供

漢光演習 漢光 演習

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