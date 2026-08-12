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軍人拍攝對敵效忠影片 朝野立委同意該罰…量刑無共識保留送協商

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院司法及法制委員會審查陸海空軍刑法部分條文修正草案，針對軍人散播不忠言論、毒駕，朝野立委同意應受處罰，但對於量刑無法達成共識，條文均保留送交朝野黨團協商。聯合報系資料照
立法院司法及法制委員會審查陸海空軍刑法部分條文修正草案，針對軍人散播不忠言論、毒駕，朝野立委同意應受處罰，但對於量刑無法達成共識，條文均保留送交朝野黨團協商。聯合報系資料照

立法院司法及法制委員會今天審查陸海空軍刑法部分條文修正草案，針對軍人散播不忠言論、毒駕，朝野立委都同意應受處罰，但對於量刑無法達成共識，條文均保留送交朝野黨團協商。

近年發生現役軍人以拍攝影片等方式對敵人宣誓效忠等狀況，行政院去年底通過陸海空軍刑法第24條修正草案，增訂「對敵人為效忠表示」之處罰，現役軍人如以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑。立法院司法及法制委員會今天排審行政院以及朝野立委提出的10個版本修法草案。

國民黨立委翁曉玲表示，現役軍人如對國家有不忠言論表態，應予以處罰，但她認為院版的量刑過重，不符合罪刑相當原則、比例原則。因1年以上、7年以下有期徒刑，無法緩刑，一定要入監服刑，對比美軍不忠言論罪的最高刑度為3年以下有期徒刑，她認為應下修至5年以下有期徒刑，可兼顧國防安全需求與言論自由。

由於朝野立委無法在量刑上達成共識，民進黨召委莊瑞雄宣布，陸海空軍刑法第24條修正草案保留，送朝野黨團協商。

另一方面，行政院今年6月通過陸海空軍刑法第54條條文修正草案，配合刑法第185條之3條文修正草案同步修正刑度，單純毒駕提高為5年以下有期徒刑，所有罰金都比刑法修正草案再提高新台幣10萬元至20萬元不等。

朝野立委雖然肯定加重毒駕罰則，但對於量刑意見不一，無法達成共識。最後莊瑞雄也宣布陸海空軍刑法第54條條文修正草案保留，送朝野黨團協商。

軍人 影片 朝野立委

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