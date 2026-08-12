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花蓮城鎮韌性防空演習登場！疏散避難不降速街頭全淨空 遠百內百人避難

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報一響起，遠百花蓮店立即關燈引導民眾到地下停車場避難。記者王燕華／攝影
花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報一響起，遠百花蓮店立即關燈引導民眾到地下停車場避難。記者王燕華／攝影

花蓮今天舉行2026城鎮韌性防空演習，超過700名警察及民防人力部署在各重要道路，下午1時30分警報響起，立即引導人車疏散避難；指揮官縣長徐榛蔚到市公所、遠東百貨等地視察疏散狀況，確保民眾落實演練。

今年演練重點是警報發放、人車疏散、避難和交通管制，考量通訊基礎與區域衝擊，並沒有實施行動網路降速演練。徐榛蔚在縣警局聽取簡報後，即與評核官、數發部韌性建設司副司長陳坤中、國防部全民防衛動員署上校吳宗孟、縣警局長范織坤等人，到市公所、遠東百貨花蓮店及吉安火車站3個地點視察狀況。

花蓮市長魏嘉彥坐鎮市公所，下午1時30分警報響起，市公所人員立即引導洽公民眾到地下室停車場避難，一開始公所前林森路仍有零星狀況外的人車經過，立即遭到警方引導停車疏散；遠百花蓮店當時則有約百人在館，包括櫃姐、逛街民眾等，全數引導到地下室停車場避難，附近商家也拉下鐵門暫停營業，警方見到外籍移工經過，立即上前勸導要求避難。

縣警局表示，這次共出動444名警力、321名民防人員投入演練；目前全縣有662處防空疏散避難設施，可容納35萬餘人，以設籍31萬餘人計算，供需比例1.14，可完全滿足縣民就近避難需求。

演練結束後，陳坤中表示，演習是希望民眾養成居安思危的意識，這次縣府與警察、民防人力投入，無論是實地視察或透過M-POLICE視訊，可以看到短時間內都做好疏散撤離工作，顯示花蓮已做好準備。

花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報一響起還有零星人車，警方立即攔下，引導疏散。記者王燕華／攝影
花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報一響起還有零星人車，警方立即攔下，引導疏散。記者王燕華／攝影

花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報響起後，鬧區街頭淨空。記者王燕華／攝影
花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報響起後，鬧區街頭淨空。記者王燕華／攝影

花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，評核官數發副司長陳坤中（左起）與指揮官縣長徐榛蔚到花蓮市公所視察演練狀況，市長魏嘉彥陪同。記者王燕華／攝影
花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，評核官數發副司長陳坤中（左起）與指揮官縣長徐榛蔚到花蓮市公所視察演練狀況，市長魏嘉彥陪同。記者王燕華／攝影

花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報一響起，遠百花蓮店立即關燈引導民眾到地下停車場避難。記者王燕華／攝影
花蓮今天下午舉行城鎮韌性防空演練，警報一響起，遠百花蓮店立即關燈引導民眾到地下停車場避難。記者王燕華／攝影

花蓮 徐榛蔚 演習 城鎮韌性演習

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