城鎮韌性演習台東演練 逾百台鐵旅客擠月台通道

2026城鎮韌性防空演習今午在台東登場，因過去災害有斷訊應變經驗，未納入行動網路降速演練，演習過程順利，不過台東車站逾百旅客因演習管制在地下月台通道，有人抱怨「快昏倒」。

今天下午1時20分台東縣長饒慶鈴進入台東縣警察局民防中心，聽取城鎮韌性演習簡報，隨後1時30分「警報傳遞與發放」，饒慶鈴和演習統裁部指導官南區後備指揮部上校參謀長秦文祥、行政院動員會報評核官上校動參官何文哲、內政部警政署評核官獎緯遠專員陪同下前往幾個現場視察。

在家樂福地下停車場就地避難的民眾說，昨天才在屏東恆春遇到一次防空演習，今天特地來台東看陳鏞基引退賽，沒想到又碰上一次，比別人多一次演習經驗。

台鐵台東車站月台通道則擠滿了下車和等待搭車的旅客，逾百人擠30米地下月台通道，許多旅客不停搧扇子降溫，有人抱怨「被叫來站半小時」，有人看到饒慶鈴等人直呼「心房顫動、快要昏倒」；來自日本的親子家庭則是第一次在台灣遇到防空演習，一家四口顯得有些茫然，透過手機翻譯表示，「因為第一次遇到這類演習，感到很困擾」。

饒慶鈴表示，感謝中央派員指導，演練過程中有許多細節需要檢討、修正，將作為後續精進的重要參考。

台東縣警察局表示，今年台東縣的城鎮韌性 （防空）演習，不僅讓全體縣民累積實際避難經驗，更展現中央與地方政府，包含各公私部門及全民參與共同協力的韌性精神，一同攜手守護家園安全，提升整體社會防衛韌性。

警察局表示，台東過去多次災害導致南橫公路中斷，沿線村落成孤島，斷電、斷訊，相關單位已有採取應變措施經驗，因此這次演習未納入行動網路降速演練。