城鎮韌性演習花蓮登場 洽公、逛街民眾均配合撤離

2026年城鎮韌性（防空演習）今天下午1時30分至2時在花蓮縣登場，防空警報響起，警察及民防人員疏散路上人車，百貨公司人員引導顧客前往地下室停車場避難。

考量通訊基礎與區域衝擊，東部地區並未同步實施北部與中部「行動網路降速演練」維持正常通訊。花蓮縣警察局統計，截至7月31日，縣內防空疏散避難設施有662處，可容納35萬餘人，以設籍人數31萬餘人員換算，供需比例為1.14。

數發部韌性建設司副司長陳坤中、國防部全民防衛動員署科長吳宗孟、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣警察局長范織坤依序到花蓮市公所、遠東百貨花蓮店及吉安火車站視察人員疏散狀況。

警報響起後，花蓮市公所內洽公民眾透過人員引導，依序到地下室停車場避難；遠東百貨各店家拉下鐵門，逛街民眾、店員依序到地下室2樓避難；警方在街頭指揮車輛靠邊停車，就近撤離到超商或建物內。

擔任評核官的陳坤中會後講評表示，這次演練花蓮縣府、民防及警察單位動員700多名人力參與，在最短時間內做好疏散撤離工作，無論是實地視察或是透過M-POLICE視訊，都做得很好。

陳坤中表示，演習是養成居安思危的意識，若未來狀況發生時如何做好準備，從今天的演練過程，可以很明確的看出花蓮縣已經做好準備。