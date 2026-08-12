顧立雄視導關渡反空機降 無人機演練投擲實彈攻擊

國軍漢光42號實兵演習第8天，進入縱深防禦、逐次抵抗作戰階段。憲兵與海軍陸戰隊今天在關渡平原執行反空機降演練，憲兵並演練無人機投彈、無人機俯衝自殺攻擊；國防部長顧立雄到場視導，亦有多名外籍人士在場觀摩。

關渡平原被視為共軍有可能執行空降、機降作戰，進犯台北市區和首都中樞的關鍵要地，國軍歷年均針對關渡平原的防務進行各項演訓和規劃。

軍方今天利用台北市環保局位於關渡平原的停車場與設施，以及農禪寺周遭空地進行演練。中央社記者上午抵達演練周邊區域時，見到憲兵快反連官兵騎乘覆蓋迷彩偽裝布的重型機車執行戰場偵巡，海軍陸戰隊66旅的20公厘機砲與40公厘榴彈槍悍馬車也部署在周邊道路。

演訓自上午9時許開始，現場官兵依戰場想定進行各項戰術作為，憲兵239營搭載30鏈砲CM34雲豹甲車和海軍陸戰隊的悍馬車，開始機動行駛於各個戰術位置，並出動無人機在空中進行監偵。

此後，想定進入共軍推進至環保局停車場、農禪寺一帶。軍方先預置各式阻絕設施與反空降樁，駐守憲兵與海軍陸戰隊開始以步槍與機槍發射空包彈，由南朝北進行射擊，憲兵雲豹甲車與海軍陸戰隊武裝悍馬車演練火力壓制；頓時現場槍聲四起，在農禪寺內修行的僧人也跑出來查看情況。

無人機是此次演訓重點，憲兵出動4軸無人機，飛至目標區上空投擲彈藥，亦有自殺式4軸無人機採俯衝飛行姿態，直接朝目標區進行撞擊攻擊；現場爆炸聲四起、煙霧瀰漫，宛如實戰場景。

此外，顧立雄、國防部副部長徐斯儉、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將等人，也於演訓開始後抵達現場視導。