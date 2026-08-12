漢光驗證軍工韌性 軍備局轄下各廠啟動擴大生產機制

國軍漢光42號實兵演習今天進入第8天，軍備局生產製造中心轄下各廠，包括202廠、205廠、401廠，全面啟動產線疏遷、擴大生產及軍品製造驗證等機制，驗證戰時生產能量不中斷的軍工韌性。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，軍事新聞通訊社報導，為驗證國軍戰時軍需工業生產能量與作戰持續力，軍備局生產製造中心各廠於漢光實兵期間，全面啟動戰時擴大生產機制，展現國軍軍工體系平戰轉換、產線疏遷，以及持續支援作戰的堅實能量。

軍聞社指出，演習期間因應敵情威脅與戰備階段提升，第202廠執行155公厘砲彈彈體加工及灌裝高爆藥，並將無人機彈藥火工組裝納入實戰驗證。針對高爆穿甲彈等彈藥進行火藥安裝及彈體結合等作業，以因應現代戰場無人機打擊及不對稱作戰需求。

此外，第205廠針對T112戰鬥步槍槍管冷鍛、節套銑製及全槍組裝等道次，採24小時不間斷方式進行生產作業，全程以標準化程序操作精密設備，確保零件匹配性與設計精度。第401廠持續趕製TS112式近戰瞄準鏡等3項瞄準具，強化單兵遠距離精準射擊、近距離快速打擊及城鎮作戰能力。

軍聞社報導，各項軍品持續依檢驗規範實施最終產品測試，以嚴謹軍品製造與安全品管能力，驗證戰時生產能量不中斷，確保國軍作戰任務遂行。

軍備局表示，武器裝備與彈藥的戰時生產及補給持續力，是支持部隊持續作戰致勝重要關鍵，這次漢光透過產線疏遷、擴大生產及軍品製造驗證，展現生產製造中心各廠於戰時維持生產不中斷的軍工韌性，為第一線作戰部隊提供即時、穩定且優良的武器裝備與彈藥補充，成為國軍遂行防衛作戰最堅強的軍需後盾。