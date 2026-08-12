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陸戰隊兩棲偵搜官兵去識別化 潛伏安全屋實施伏擊

中央社／ 台北12日電

國軍漢光42號實兵演習今天進入第8天，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵執行留置作戰，官兵採人員去識別化，並以民用車輛裝載物資前往安全屋，與先期潛伏人員見面執行戰備整備，最後以小組方式襲擾、伏擊、擾亂及破壞行動，藉此削弱敵軍戰力。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，軍事新聞通訊社報導，目前演習已進入縱深防禦暨持久作戰階段，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵完成多波次濱海打擊與近岸防禦任務後，依令執行留置作戰，轉入戰場安全屋整補與潛伏，藉部隊覺知運用套件（TAK）及無人機掌握情資，採小組方式策應作戰區守備部隊作戰，透過襲擾、伏擊、擾亂及破壞行動，削弱敵軍戰力。

兩棲偵搜大隊於接獲命令後，隨即至戰備港口卸除艇上各式武器裝備，並以天幕遮蔽快艇，執行突擊艇偽裝及反資敵作為。隨後，隊員疏散至港口周邊完成人員去識別化，並以民用車輛裝載物資機動前往安全屋，完成先期潛伏人員見面並交接屯儲物資與裝備，執行潛伏與戰備整備。

潛伏安全屋期間，部隊幹部透過部隊覺知運用套件接獲命令後，派遣官兵機動至指定地點，運用地圖、觀測鏡及監偵型無人機對目標區實施現地偵察，並即時回傳所獲情資。

軍聞社提到，部隊幹部依據圖上及現地偵獲情資，透過任務簡報及兵棋推演完成人員編組、任務分配，各組迅速著裝，待入夜隱密機動至目標區遂行突擊；抵達後，官兵自目標區外圍多點突入，採交互掩護、主動先制方式襲擾敵軍，並進入敵方設施內搜索與破壞，有效削弱敵軍戰力，遂行留置作戰達成遲滯敵軍目的。

陸戰隊 兩棲 漢光

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