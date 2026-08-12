雷達抓到了卻放行！2陸男橡皮艇闖八里 馬文君轟海防漏洞一再重演

2名中國男子搭動力橡皮艇7月24日闖過海防、登陸新北八里，海巡雷達當時偵測到異常光點，卻誤判為海浪干擾，直到民眾報案才曝光，6天後落網。立委馬文君批評，海防設備不斷砸錢升級，偷渡客卻一再突破，凸顯監偵通報機制恐有系統性漏洞。

馬文君指出，這已不是單一事件。2024年6月曾發生中國男子駕快艇闖入淡水河，海巡在外海偵測到目標卻誤判為一般漁船；同年9月，1名中國男子搭橡皮艇抵達林口岸際，最後自行打119求助才曝光。2025年5月，桃園觀音也有中國父子搭橡皮艇登岸，隔天自行前往派出所才被發現。

今年3月台南鹿耳門又發生小型船隻搶灘，起初被當成漂流物，後來才發現船上人員是潛逃中國18年的通緝犯，登陸地點甚至就在有人駐守的雷達站附近。如今八里再傳中國人士搭橡皮艇成功上岸，且仍是靠民眾報案才曝光。

馬文君表示，她今年4月質詢國安局長蔡明彥時，就曾提醒類似事件持續發生，當時國安局也承認海防仍有不足，表示將進行「舊案盤點、新案預防」，但幾個月後又發生類似案件，所謂預防措施究竟落實多少，政府應向國人交代。

她指出，淡水事件後，海巡署已投入預算補強熱像儀、紅外線等設備，去年又編列284億元特別預算，如今國防部、海巡署還要持續建置岸海監偵系統、紅外線熱影像儀、無人機及AI監控。

她認為，岸置雷達、熱像儀、紅外線、無人機及AI監控設備一項項添購，預算不斷增加，卻仍讓偷渡者有機會突破海防，問題究竟出在設備偵測能力、人員判讀，還是監偵、通報與攔截系統沒有整合，政府必須徹底檢討。

馬文君並要求釐清2名中國男子此次如何抵達台灣，從海上航行到八里登岸期間是否存在海上接駁、岸上接應等情形，也應一併追查。

馬文君強調，同類案件接二連三發生，甚至讓人成功登岸，就已是海防漏洞。政府未來還要投入數十億元甚至上百億元強化海岸監測，預算與設備不斷增加之際，更應說明花了多少錢、實際提升多少海防能力，不能只是不斷買設備，卻讓漏洞持續存在。