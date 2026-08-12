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警報一響台東街頭秒變「空城」 車停、店關、民眾躲地下室

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東城鎮韌性防空演習警報透過手機災防告警系統發布，民眾收到通知後依指示就地避難。記者尤聰光／攝影
台東城鎮韌性防空演習警報透過手機災防告警系統發布，民眾收到通知後依指示就地避難。記者尤聰光／攝影

台東今天下午1時30分至2時進行城鎮韌性防空演習，防空警報響起後，市區民眾大多立即配合疏散，車輛靠邊停妥、停止行駛，駕駛留在車內，行人則就近進入室內避難；不少店家也拉下鐵門暫停營業，原本熱鬧的街道頓時幾乎看不到人，呈現難得一見的「空城」景象。

台東縣長饒慶鈴主持此次演習並擔任指揮官，期間視察大賣場、市公所及火車站等重要場域，了解民眾疏散及防空避難情形。

演習開始後，街頭氣氛迅速改變，車輛紛紛靠邊停妥，駕駛留在車內等待演習結束；行人則依指示進入店家或其他室內場所，不少商家更直接拉下鐵門暫停營業，配合演習管制。平時車流、人潮不斷的市區街道，短時間內變得十分安靜。

一名來自外縣市的家長帶著孩子到大賣場逛街，沒想到正好遇上防空演習，一家人依照現場指示進入地下室避難。小朋友第一次遇到防空演習，覺得相當新鮮，直呼「很有趣」，但也說，希望不要真的發生戰爭。

不過，台東午後天氣炎熱，也讓避難民眾感受到高溫考驗。部分民眾在等待期間不停擦汗、搧風，甚至忍不住小聲抱怨天氣太熱，但仍配合演習指示，認為防空演練雖然炎熱、多少有些不便，卻是必要的安全教育。

民眾表示，平時生活安穩，很少真正思考遇到空襲時應該往哪裡躲，透過演習至少能熟悉避難動線與應變方式。尤其帶孩子親身體驗，也能讓下一代知道遇到緊急狀況時該如何保護自己。

今天防空警報響起後，市區從原本的人車交織，到街道幾乎看不到行人、店家拉下鐵門、車輛停止行駛，短時間內呈現「人車靜止」的特殊景象。雖然高溫讓部分民眾頻頻擦汗，但整體配合度高，也讓這場演習更貼近真實情境。

防空警報響起後，民眾依照指示進入地下室避難，外縣市小朋友逛大賣場也意外體驗防空演習。記者尤聰光／攝影
防空警報響起後，民眾依照指示進入地下室避難，外縣市小朋友逛大賣場也意外體驗防空演習。記者尤聰光／攝影

台東縣長饒慶鈴（中）主持城鎮韌性防空演習並擔任指揮官，實地掌握各場域疏散及避難情形。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）主持城鎮韌性防空演習並擔任指揮官，實地掌握各場域疏散及避難情形。記者尤聰光／攝影

防空警報響起後，台東市區街道車輛停止行駛、行人就地避難，平日熱鬧街道瞬間變得空蕩蕩。記者尤聰光／攝影
防空警報響起後，台東市區街道車輛停止行駛、行人就地避難，平日熱鬧街道瞬間變得空蕩蕩。記者尤聰光／攝影

縣長饒慶鈴（中）視察大賣場地下室避難情形，了解民眾在防空警報響起後的疏散及避難狀況。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（中）視察大賣場地下室避難情形，了解民眾在防空警報響起後的疏散及避難狀況。記者尤聰光／攝影

台東 警報 饒慶鈴

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