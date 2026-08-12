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中科院遙控無人機防禦系統 漢光嘉義基地防護演練首曝光
空軍配合漢光演習，在嘉義第四聯隊針對「無人機反制及基地防護」課目進行攻防演練。同時也首度正式公開由中科院研發的「遙控無人機防禦系統」。可對空軍基地周邊的不明無人機，進行全天候搜索與精準定位。
空軍表示，這次操演結合中科院研發的「遙控無人機防禦系統」，驗證「預警偵測、指揮管制、攔截處置」的聯防機制，確保重要關鍵基礎設施的安全。
軍方指出，這次操演模擬敵軍持續運用無人機空中偵察等多重手段，對我方軍事重要設施及周邊交通關鍵節點實施偵蒐與襲擾，企圖掌握基地防護部署與兵力配置。
空軍防衛兵力在低空不明無人機入侵基地空域時，首先運用中科院「遙控無人機防禦系統」進行全天候搜索與精準定位；隨後，官兵依據威脅等級，分別採取「軟、硬殺」雙重手段；在「軟殺」反制方面，官兵利用手持式干擾槍，阻斷無人機控制訊號與GPS，迫使其降落或返航；「硬殺」部分，則協同基地防空火力實施實體攔截，確保核心防護目標不受威脅。
空軍司令部表示，無人機在近年國際衝突中，已成為改變戰場規則的新興威脅，這次操演實地驗證「偵測、指管、干擾、攔截」一體化流程，可提升基層部隊對於低空飽和襲擾的即時應變能力。
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