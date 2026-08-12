陸男偷渡6天才被逮 馬文君：設備預算一再增加 海防卻一次次被突破

國民黨立委馬文君表示，近期再爆出中國人士登陸案，2名中國男子搭乘動力橡皮艇闖過海防，7月24日在八里登岸，直到民眾發現可疑船艇報案，海巡才循線追查，6天後在桃園將人逮捕，人都已經從上岸，在台灣活動好幾天，海巡還不知道？

馬文君說，經海巡調查，雷達當時其實已偵測到異常光點，卻被值勤人員誤判為「海浪干擾」，未依SOP通報便自行消除，讓人就這樣突破海防、成功上岸。

馬文君指出，2024年6月，淡水河，中國男子駕快艇橫越台海，海巡在外海就已發現，卻誤判成一般漁船，最後一路闖進淡水河漁人碼頭。2024年9月，林口，中國男子搭橡皮艇抵達岸際，最後自己打119求助才曝光。2025年5月，桃園觀音，中國父子搭橡皮艇登岸，隔天自行到派出所求助才被發現。2026年3月，台南鹿耳門，小型船隻搶灘，一開始被當成「漂流物」，後來才發現是潛逃中國18年的通緝犯，登陸點甚至就在有人駐守的雷達站旁。2026年7月，八里，2名中國男子再度成功登岸，仍是靠民眾報案才曝光。

馬文君表示，她今年4月質詢國安局長蔡明彥時就提醒，這類事件不斷發生，當時蔡明彥也承認海防不足，要「舊案盤點、新案預防」，結果幾個月過去，新案又來了，預防到底在哪裡？淡水事件後，海巡署已投入預算補強熱像儀、紅外線等設備，去年又編列284億元特別預算，現在國防部、海巡署還要再建置岸海監偵系統、紅外線熱影像儀、無人機及AI監控。

馬文君質疑，到底是設備不行、人員判讀有問題，還是整套監偵、通報、攔截機制根本沒有整合好？這次兩人的橡皮艇究竟如何抵達台灣，有沒有海上接駁、岸上接應，也都必須查清楚。一次叫疏失，接二連三還讓人上岸，就是海防漏洞。

馬文君強調，接下來政府還要再投入數十億、甚至上百億元強化海岸監測。預算一再增加、設備一再添購，海防卻還是一次次被突破，錢花了這麼多，安全到底提升多少？政府必須交代清楚。