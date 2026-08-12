快訊

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

陸男偷渡6天才被逮 馬文君：設備預算一再增加 海防卻一次次被突破

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委馬文君表示，近期再爆出中國人士登陸案，2名中國男子搭乘動力橡皮艇闖過海防，7月24日在八里登岸，直到民眾發現可疑船艇報案，海巡才循線追查，6天後在桃園將人逮捕，人都已經從上岸，在台灣活動好幾天，海巡還不知道？圖／立委馬文君提供
國民黨立委馬文君表示，近期再爆出中國人士登陸案，2名中國男子搭乘動力橡皮艇闖過海防，7月24日在八里登岸，直到民眾發現可疑船艇報案，海巡才循線追查，6天後在桃園將人逮捕，人都已經從上岸，在台灣活動好幾天，海巡還不知道？圖／立委馬文君提供

國民黨立委馬文君表示，近期再爆出中國人士登陸案，2名中國男子搭乘動力橡皮艇闖過海防，7月24日在八里登岸，直到民眾發現可疑船艇報案，海巡才循線追查，6天後在桃園將人逮捕，人都已經從上岸，在台灣活動好幾天，海巡還不知道？

馬文君說，經海巡調查，雷達當時其實已偵測到異常光點，卻被值勤人員誤判為「海浪干擾」，未依SOP通報便自行消除，讓人就這樣突破海防、成功上岸。

馬文君指出，2024年6月，淡水河，中國男子駕快艇橫越台海，海巡在外海就已發現，卻誤判成一般漁船，最後一路闖進淡水河漁人碼頭。2024年9月，林口，中國男子搭橡皮艇抵達岸際，最後自己打119求助才曝光。2025年5月，桃園觀音，中國父子搭橡皮艇登岸，隔天自行到派出所求助才被發現。2026年3月，台南鹿耳門，小型船隻搶灘，一開始被當成「漂流物」，後來才發現是潛逃中國18年的通緝犯，登陸點甚至就在有人駐守的雷達站旁。2026年7月，八里，2名中國男子再度成功登岸，仍是靠民眾報案才曝光。

馬文君表示，她今年4月質詢國安局長蔡明彥時就提醒，這類事件不斷發生，當時蔡明彥也承認海防不足，要「舊案盤點、新案預防」，結果幾個月過去，新案又來了，預防到底在哪裡？淡水事件後，海巡署已投入預算補強熱像儀、紅外線等設備，去年又編列284億元特別預算，現在國防部、海巡署還要再建置岸海監偵系統、紅外線熱影像儀、無人機及AI監控。

馬文君質疑，到底是設備不行、人員判讀有問題，還是整套監偵、通報、攔截機制根本沒有整合好？這次兩人的橡皮艇究竟如何抵達台灣，有沒有海上接駁、岸上接應，也都必須查清楚。一次叫疏失，接二連三還讓人上岸，就是海防漏洞。

馬文君強調，接下來政府還要再投入數十億、甚至上百億元強化海岸監測。預算一再增加、設備一再添購，海防卻還是一次次被突破，錢花了這麼多，安全到底提升多少？政府必須交代清楚。

偷渡 馬文君 預算

延伸閱讀

國安破口！海防漏洞不斷 藍促管碧玲說明

大陸橡皮艇偷渡八里靠民眾報案 海巡署證實人為疏失：絕不包庇

海岸破防！陸艇闖八里 2偷渡客落網

釣客報案才知有偷渡橡皮艇 賴士葆轟海委會無視破口、藉機討預算

相關新聞

台積電也成能源戰軟肋 美國兵推：中國大陸未開戰施壓就分化盟友

華盛頓郵報首席全球安全分析師羅金（Josh Rogin）指出，華府日前進行一場模擬中國以能源供應施壓台灣的兵棋推演。結果顯示，北京即使未真正動武，也可能透過能源與經濟手段分化美國及盟友，並迫使台灣對中國做出妥協；兵推最終雖未爆發戰爭，供應鏈與區域安全卻受到嚴重衝擊。

共軍與印尼海軍將在台灣東部演練 外交部：嚴厲譴責北京不負責任作為

中國大陸國防部昨宣布，共軍與印尼海軍8月中旬在台灣東部海域舉行通航演練。中華民國外交部嚴厲譴責中方恣意妄為、不負責任的行為，無視國際規範與責任，進一步升高區域緊張情勢。

雷達抓到了卻放行！2陸男橡皮艇闖八里 馬文君轟海防漏洞一再重演

2名中國男子搭動力橡皮艇7月24日闖過海防、登陸新北八里，海巡雷達當時偵測到異常光點，卻誤判為海浪干擾，直到民眾報案才曝光，6天後落網。立委馬文君批評，海防設備不斷砸錢升級，偷渡客卻一再突破，凸顯監偵通報機制恐有系統性漏洞。

警報一響台東街頭秒變「空城」 車停、店關、民眾躲地下室

台東今天下午1時30分至2時進行城鎮韌性防空演習，防空警報響起後，市區民眾大多立即配合疏散，車輛靠邊停妥、停止行駛，駕駛留在車內，行人則就近進入室內避難；不少店家也拉下鐵門暫停營業，原本熱鬧的街道頓時幾乎看不到人，呈現難得一見的「空城」景象。

中科院遙控無人機防禦系統 漢光嘉義基地防護演練首曝光

空軍配合漢光演習，在嘉義第四聯隊針對「無人機反制及基地防護」課目進行攻防演練。同時也首度正式公開由中科院研發的「遙控無人機防禦系統」。可對空軍基地周邊的不明無人機，進行全天候搜索與精準定位。

陸男偷渡6天才被逮 馬文君：設備預算一再增加 海防卻一次次被突破

國民黨立委馬文君表示，近期再爆出中國人士登陸案，2名中國男子搭乘動力橡皮艇闖過海防，7月24日在八里登岸，直到民眾發現可疑船艇報案，海巡才循線追查，6天後在桃園將人逮捕，人都已經從上岸，在台灣活動好幾天，海巡還不知道？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。