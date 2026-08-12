漢光演習愛國者飛彈演練再戰整補 驗證持續作戰力

國軍「漢光42號」實兵演習持續進行，空軍防空部隊昨天在北部地區戰術位置，實施再戰整補，官兵依作戰想定完成愛國者飛彈裝填程序，驗證部隊戰時彈藥整補，以及持續作戰能力，愛國者飛彈車今天則是機動至台北市河濱公園部署。

軍聞社今天報導指出，愛國者飛彈部隊昨天在操演過程中，模擬在作戰任務期間，因部分彈藥消耗，主官依敵情威脅，下達飛彈再整補命令。

報導指出，參演官兵接獲命令後，迅速完成任務編組、裝備檢查，隨即駕駛運彈車進入陣地，由信號手統一指揮，與操作人員共同完成飛彈卸載、裝填及裝備檢查等程序，展現團隊默契，以維持部隊戰力。

中央社記者今天上午6時許在台北市一處河濱公園，觀察到愛國者飛彈部隊機動進駐至河濱公園內，部隊到達定位後，官兵利用偽裝網將飛彈車等相關車輛的輪廓進行偽裝，降低被敵發現、襲擊的機會，早起路過的民眾也紛紛注目飛彈部隊進行戰備演訓的情況。