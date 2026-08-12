聽新聞
0:00 / 0:00
漢光演習 黑鷹直升機降政大校園 特戰隊攜標槍飛彈登機
「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，今天清晨，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員前往戰術地點，執行作戰任務。罕見出現直升機降落政大的畫面。
這兩架黑鷹直升機分別編號909、907，在上午8時半左右前後降落在政大體育場，搭載18名分別攜帶標槍飛彈等各式武器裝備的特戰隊員登機，前往桃園地區戰術地點繼續執行任務。
2架黑鷹直升機降落、搭載特戰隊員及起飛過程中，還有另一架AH-64E阿帕契攻擊直升機始終在周圍空域盤旋警戒、維持空優，全程伴隨、護航2架黑鷹直升機。
稍早，陸軍特戰指揮部官兵凌晨也在新北市重要交通要道演練「縱深防禦-伏擊作戰」。官兵夜間秘密進駐伏擊地區制高點，迅速建立偵察、狙擊及反裝甲陣地。
分遣隊官兵在行動中運用微型無人機、熱顯像望遠鏡及夜視鏡等裝備，監控周圍環境，；並運用標槍飛彈、重型狙擊槍，對假想敵車隊和高階要員發動攻擊，完成任務後迅速脫離轉移至後續隱伏陣地，展現戰術轉移能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。