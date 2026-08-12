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漢光演習 黑鷹直升機降政大校園 特戰隊攜標槍飛彈登機

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員執行作戰任務，罕見出現直升機降落政大的畫面。圖／讀者提供
「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員執行作戰任務，罕見出現直升機降落政大的畫面。圖／讀者提供

「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，今天清晨，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員前往戰術地點，執行作戰任務。罕見出現直升機降落政大的畫面。

這兩架黑鷹直升機分別編號909、907，在上午8時半左右前後降落在政大體育場，搭載18名分別攜帶標槍飛彈等各式武器裝備的特戰隊員登機，前往桃園地區戰術地點繼續執行任務。

2架黑鷹直升機降落、搭載特戰隊員及起飛過程中，還有另一架AH-64E阿帕契攻擊直升機始終在周圍空域盤旋警戒、維持空優，全程伴隨、護航2架黑鷹直升機。

稍早，陸軍特戰指揮部官兵凌晨也在新北市重要交通要道演練「縱深防禦-伏擊作戰」。官兵夜間秘密進駐伏擊地區制高點，迅速建立偵察、狙擊及反裝甲陣地。

分遣隊官兵在行動中運用微型無人機、熱顯像望遠鏡及夜視鏡等裝備，監控周圍環境，；並運用標槍飛彈、重型狙擊槍，對假想敵車隊和高階要員發動攻擊，完成任務後迅速脫離轉移至後續隱伏陣地，展現戰術轉移能力。

特戰官兵運用重型狙擊槍，針對敵軍指揮車輛實施精準狙殺。圖／軍聞社提供
特戰官兵運用重型狙擊槍，針對敵軍指揮車輛實施精準狙殺。圖／軍聞社提供

「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員執行作戰任務，罕見出現直升機降落政大的畫面。圖／讀者提供
「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員執行作戰任務，罕見出現直升機降落政大的畫面。圖／讀者提供

特戰官兵運用重型狙擊槍，針對敵軍指揮車輛實施精準狙殺。圖／軍聞社提供
特戰官兵運用重型狙擊槍，針對敵軍指揮車輛實施精準狙殺。圖／軍聞社提供

特戰官兵於夜間伏擊作戰中，操作標槍飛彈對敵車隊實施精準打擊。圖／軍聞社提供
特戰官兵於夜間伏擊作戰中，操作標槍飛彈對敵車隊實施精準打擊。圖／軍聞社提供

「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員執行作戰任務，罕見出現直升機降落政大的畫面。圖／讀者提供
「漢光42號」實兵演習第8天，進入縱深防禦及持久作戰階段，2架UH-64M黑鷹直升機降落政大校園，搭載陸航特戰人員執行作戰任務，罕見出現直升機降落政大的畫面。圖／讀者提供

特戰官兵於夜間伏擊作戰中，操作標槍飛彈對敵車隊實施精準打擊。圖／軍聞社提供
特戰官兵於夜間伏擊作戰中，操作標槍飛彈對敵車隊實施精準打擊。圖／軍聞社提供

漢光演習 標槍飛彈 黑鷹直升機 演習

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