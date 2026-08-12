影／漢光第五作戰區鋼鐵洪流深夜跨區增援 記者搭甲車隨軍長征

漢光42號演習進入到最後第四階段「縱深與持久作戰」，各作戰區部隊陸續針對想定地面作戰激烈地帶進行增援。第五作戰區昨(12)夜接獲命令，對鄰近作戰區進行跨區增援。

部隊在日間自指揮所獲知戰場態勢轉變之後，隨即進行整備，雲豹甲車、M60A3、M109A2自走砲車等主戰裝備陸續卸除偽裝，指揮所、通信站等也陸續進行轉移準備。本報記者所駐在中部某間學校內的某聯兵旅指揮所，也陸續將校園禮堂內的指管設施遷移上車，做好隨時授命機動的準備，這畫面猶如真實作戰的陣地轉移一樣。當官兵川流不息，抱著一箱箱的裝備從指揮所上運輸車輛，也吸引了附近運動的居民好奇駐足觀看。

另一頭在其他的戰車陣地，一整排的民間板車整齊停靠在路旁，為M60A3戰車、M88裝甲救濟車等重型裝備進行板運的準備。由於跨區增援的路程遙遠，為求裝備迅速抵達並保持更好的作戰妥善狀態，因此速度較慢，行駛消耗較大的主戰車等履帶車輛，就會選擇板運而非自力機動。

在深夜時分部隊接獲命令統一時間出發，分散於各集結處的戰甲車同步啟動，記者也隨著其中一個機步排的裝甲車車隊一起出發，沿著省道一路前行。在路程中不同的交匯點，其他部隊的車輛也陸續匯入，彙整成一個十數量的大型車隊，車隊浩浩蕩蕩行駛路經中部城鎮，也吸引許多路旁民眾注意，甚至不少民眾經過時揮手致意，甚至喊話為國軍加油打氣。但機動過程中也偶有插曲，有輛CM33甲車在路途中出現警告燈號，因此車隊暫停，在駕駛下車檢查後使用約莫十分鐘進行狀況排除後，車隊再度出發，這之中仍可不時見到不同單位的跨區增援車輛陸續經過，雖然是演習，但在原本寧靜的深夜中，嘈雜的軍事車輛不斷地出現之下，可說是拉滿了戰地氣氛。

經歷數小時的路程，第五作戰區的增援部隊抵達指定地點，部隊隨即進入戰備部署，並會銜納入新作戰區的指揮，本報的隨軍採訪任務也告一段落。第五作戰區表示，本次跨區增援出動百餘車輛，少部分使用板車輸運，驗證部隊快速機動與跨作戰區的協同作戰能力。