共軍稱與印尼在台灣東部海域演練 外交部斥無視國際規範

中國大陸國防部11日宣布，共軍與印尼海軍8月中旬在台灣東部海域舉行通航演練。外交部今天嚴厲譴責中方無視國際規範與責任、升高區域緊張，外交部說，經釐清，目前可確認在第一島鏈周邊相關各方，唯獨北京才會進行惡意尋釁、不負責任作為。

外交部上午發布新聞稿指出，針對中國再次無視國際規範與責任，進一步升高區域緊張情勢，外交部對於中方恣意妄為、不負責任的行為予以嚴厲譴責。

外交部表示，中國片面所稱，印尼將參與所謂「演練」一事，台灣在第一時間就相關情形向各方進行瞭解，並洽請印尼方釐清。目前可確認在第一島鏈周邊相關各方，唯獨北京當局才會進行此類惡意尋釁、不負責任，且為區域帶來不安與威脅的單邊作為。

外交部強調，作為區域負責任的成員，台灣將秉持捍衛疆土的一貫立場，積極維護台灣東部海域的主權及主權權利，並協力區域各方，共同確保相關海域航行自由與區域的安全穩定。

中國國防部11日宣布，8月中旬，海軍紅河艦將與印尼海軍「萊」號護衛艦在「台島以東海域」舉行通航演練，重點展開通訊操演、海上補給等科目演練。