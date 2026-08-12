漢光演習 馬防部雲台操演展現防區精實戰力

國軍漢光42號實兵演習第8天，馬防部今天清晨執行雲台操演實彈射擊。先以240榴彈炮遠程打擊揭開序幕，再以槍炮火殲射擊與無人機精準打擊，展現防區精實戰力。

馬祖防衛指揮部今天清晨於南竿執行雲台操演，模擬敵軍企圖從海上登陸我國領土，並偕同無人機針對國軍防衛據點實施優勢打擊，打算強行佔領灘頭堡，以掩護後續部隊上岸。

演練過程先施放監偵型無人機，監控與搜索敵船團，並即時回傳情資；南竿守備大隊再以240榴彈炮、155加農炮、155榴彈炮等對敵船團射擊。各據點官兵則運用40榴彈機槍、T74排用機槍等建制武器打擊敵軍登陸船隊；最後無人機中隊操作攻擊型無人機，攻擊登陸艇。

指揮官尹昌榮說明，本次模擬敵軍船隻即將逼近台灣，馬防部以240榴彈炮等進行遠程打擊，直搗敵軍港口機場等重要設施，先發制人。再佐以155加農炮等火炮與機槍，火殲敵軍海上船團，阻止登陸。最後以無人機針對海上與岸上目標精準攻擊。

尹昌榮說，金門馬祖有得天獨厚的花崗石地形，形成天然屏障，敵方的炮彈不易造成重大損害，加上國軍長期建設的坑道、據點，所以非常適合作為戰力保存。而戰爭中，火炮發射後炮陣地容易被敵軍發現，但無人機可遠程操控，讓敵方在無法得知我軍位置下，仍可發揮精準攻擊效果。

尹昌榮說，馬防部已有自行研發，以及使用3D列印機製作無人機部分零件的能力。未來除作戰用外，無人機也可於馬祖地區發生災難時投入勘災等用途。