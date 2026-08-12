漢光42號 第一作戰區野戰搶修與傷患急救操演

漢光42號演習持續進行，第一作戰區昨天與今天分別進行「野戰搶修」與「傷患急救」等演練，驗證軍民協同作業支援後勤與第一線救護、後端醫療等效能，維持後續作戰能力。

第一作戰區10日清晨進行「要域火殲實彈射擊」操演之後，昨天進行戰時裝備受損等裝備野戰搶修演練，將戰時受損的輕、中型戰術輪車及悍馬車等進駐民間設立的搶修點，透過軍、民修護人員協同執行裝備搶修與後送作業，快速排除裝備故障及能力，驗證軍民協同作業及後勤支援效能。

第一作戰區今天上午則進行大量傷患急救演練，模擬敵軍對台進行攻擊產生傷患，後送管制站接獲命令後，每位參演官兵，荷槍實彈，在場域進行受傷官兵初步的救傷後，多輛救護車直駛至三軍總醫院澎湖分院急救。

三總澎湖分院由院長胡曉峯率醫療團隊，依傷勢的輕重分送至各檢傷區進行治療，展現第一線救護與後端醫療效能，確保傷患獲得即時妥適救治。