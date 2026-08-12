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拉奇談台海嚇阻：目標讓中國認定台灣不值得攻取

中央社／ 舊金山11日專電

美國國防科技公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇近日接受澳洲新聞節目「60分鐘」訪談時被問到中國對區域的威脅，表示西方國家最終是要提高中國犯台所需付出代價，使台灣成為不值得攻取的目標。

Anduril正向台灣交付的武器包括飛彈、滯空攻擊彈藥、及防空系統。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）在「60分鐘」（60 Minutes）節目中談到進軍太空進度，表示正在太空領域進行多項計畫，「會讓大家非常驚訝」。

他並指出，Anduril現在已經有衛星在太空軌道運行，Anduril的程式也在其他業者的衛星上運作，「就是在其他業者的衛星上部署並運行我們（Anduril）的AI大腦」。

主持人賀加提（Adam Hegarty）提到中國對區域安全的威脅；拉奇回應表示，多數西方國家，包括美國和澳洲的目標，是讓台灣成為一個不值得攻取的目標，要讓中國認定，發動這樣一場衝突的代價極高，最好的結果，是讓中國確信根本不該出手。

拉奇進一步指出，「鬼鯊」（Ghost Shark）系統是其中重要一環。

「鬼鯊」為Anduril澳洲分公司與澳洲國防體系共同合作研發的大型無人潛艦。

賀加提追問，Anduril具體向台灣提供了哪些武器。

拉奇指出，Anduril提供各式各樣武器，當中包括飛彈、滯空攻擊彈藥，許多能讓中國更難跨越台灣海峽、登陸台灣並發動侵略的裝備。此外，也有防空系統，用以保護關鍵基礎設施和重要設施，避免設施受到中國攻擊。基本上是攻擊與防禦能力的組合。

拉奇也認為，機器人作戰是未來不可避免的事，因為有太多任務非常適合由機器人執行。他闡述，作戰時許多工作是自殺任務，如果能以一台成本5、6000美元的機器人取代那些工作，而非犧牲一條人命，很難想像不做那樣的選擇，這是很務實的未來。

他指出，這並不是10年後的事，現在已經有機器人能夠完全操作既有的武器系統。

拉奇也談到自己當了新手爸爸，表示計畫要有孩子已經很久了；而有了孩子之後，並沒有改變他對AI和科技的想法，「我認為至少在幫忙把問題往正確的方向推進」。

拉奇 台海 太空

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