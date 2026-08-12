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海岸破防！陸艇闖八里 2偷渡客落網

聯合報／ 記者李奕昕林昭彰李隆揆王駿杰／連線報導
中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇來台，疑於上月廿三日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇。圖／海巡署提供
中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇來台，疑於上月廿三日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇。圖／海巡署提供

漢光四十二號演習前，中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕駛橡皮艇偷渡來台，疑在七月廿三日從新北市八里區台北港附近海岸上岸；海巡署翌日接獲民眾報案，卅日在桃園市查獲兩人，兩人聲稱是迷航抵台，士林地院裁定羈押禁見。

對於海岸線破防，海巡署調查雷達操作手有發現光點，卻誤判「海浪干擾」，署長張忠龍道歉，坦承有人為疏失，將究責懲處。外傳兩人具大陸海警身分，海巡署及檢方表示無法證實。

近年接連發生大陸偷渡客以小艇闖關。二○二四年六月，曾任中國海軍艦艇長的阮芳勇駕駛快艇直闖淡水河，九月陸籍王姓男子開橡皮艇逼近新北林口區海岸，海巡署承諾強化監控；上月又有欒姓（卅五歲）、于姓（四十四歲）男子乘橡皮艇登陸，橡皮艇在岸邊躺兩天，海巡人員接獲民眾報案才知情。

社群平台Threads貼文「中國橡皮艇又偷渡台北闖關成功了，海防線再次失靈？！」海巡署昨才說明案情。據了解，有釣客連三天前往八里沙灘釣魚，第二天發現沙灘上多出一艘橡皮艇，以為是附近釣友的船；第三天走近查看，竟見船上遺留大陸製裝油鐵桶、寫有簡體字的衛生紙及陸製百事可樂、釣竿、三件救生衣等物品，立刻報案。

對於橡皮艇有三件救生衣，是否有漏網之魚？海巡署偵防分署偵防查緝隊鑑識小組針對橡皮艇進行全船生物跡證採樣蒐證，送刑事局刑事鑑識中心實施ＤＮＡ鑑定比對，確認涉嫌人為二人，且與欒、于的ＤＮＡ吻合。

海巡署北部分署上月廿四日接獲民眾電話通報，指在台北港北堤岸際發現橡皮艇，派員查處，啟動現場蒐證偵查，調閱岸海監控等影像追緝；卅日在桃園朝陽森林公園查獲陸籍欒姓、于姓男子，移民署桃園市專勤隊查證無入境紀錄，由移民署收容。士林地檢署本月三日訊後，認兩人涉犯入出國及移民法「未經許可入台」罪，有逃亡之虞，聲押禁見獲准。

據了解，欒是新疆人、于是安徽人，後來都在青島生活，稱從福建省駕橡皮艇出海釣魚卻迷航，不知何故竟抵達台灣。不過，兩人來台多日未求救，傳出曾前往台中市，這段期間如何過夜？靠什麼交通工具？檢方及海巡人員懷疑兩人說詞可信度，查扣手機數位鑑識，清查來台目的及有無其他人員接應。

海巡署檢討，橡皮艇光點微弱，雷達操作手上月廿三日清晨鎖定忽隱忽現目標，但太相信自身經驗，判斷是海浪干擾造成的假迴跡，未通報巡邏及守望人員複式查證，致錯失查緝良機。

海巡署表示，執勤人員未遵守ＳＯＰ作業規定，有人為疏失，將強化岸際巡邏及海域監控等勤務作為，加速推動ＡＩ導入、無人機等監偵設備採購，確保國家安全與海域治安。

第八岸巡隊隊長黃承偉說，去年迄今發生廿九件偷渡案、七十一人，其中當場查獲廿二案、六十一人，人員查獲率百分之八十五點九；在海巡單位尚未導入ＡＩ辨識目標階段，要求將人力效能與雷達敏感度發揮到極致，仍然無法達成「零漏接」目標。

海巡署卅日在桃園查獲兩大陸偷渡客，士林地院裁定羈押禁見。圖／海巡署提供
海巡署卅日在桃園查獲兩大陸偷渡客，士林地院裁定羈押禁見。圖／海巡署提供

八里 偷渡 海巡署 漢光

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