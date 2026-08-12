快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

聽新聞
0:00 / 0:00

攜子登上東沙島…徐佳青承認違法

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青昨坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加；但她也說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

民眾黨立法院黨團日前爆料，徐佳青違法攜子登上東沙島軍事管制區，害僑委會同仁遭監院調查。徐佳青昨接受網路節目專訪說，這是海洋委員會每年都會舉辦的活動，僑委會已經獲邀四次，但前三次都因為報名人數不足而未能成行；她兒子是僑青，資格沒問題，從頭到尾都沒違反規定，「我經得起查」。

徐佳青說，當時憂心活動再次因為人數不足無法開成，因此拜託兒子報名湊數，但此舉違反「公職人員利益衝突迴避法」紅線，「那天我一時心軟，就這樣犯錯」；其實她當時就不用那麼好心，辦不成就算了，這件事對她和兒子都不是有利益的事。

徐佳青說，監察院公文認可她並非以自身職權為兒子因人設事，但因她簽了相關公文，違反公職人員利益衝突迴避法，要被罰十萬，但她尚未繳款，因為上周才收到公文。立院民眾黨團主任陳智菡質疑，徐佳青先生是美國人，過往於春節期間出訪時是否「就地休假」？徐佳青說，先生是基督徒、全家都是白人，「我們根本就沒有在過這個假」。

徐佳青 東沙島 僑委會

延伸閱讀

兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線

海外青年志工參加英語服務營 學會用耐心啟發小朋友

陽光行動／喪子之痛 殉職警爸：毒駕是蓄意殺人

徐春鶯涉反滲透法判7年 民眾黨：對徐向中報告無所悉

相關新聞

海岸破防！陸艇闖八里 2偷渡客落網

漢光四十二號演習前，中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕駛橡皮艇偷渡來台，疑在七月廿三日從新北市八里區台北港附近海岸上岸；海巡署翌日接獲民眾報案，卅日在桃園市查獲兩人，兩人聲稱是迷航抵台，士林地院裁定羈押禁見。

國安破口！海防漏洞不斷 藍促管碧玲說明

二名陸籍男子在漢光演習前駕橡皮艇自新北市八里沙灘偷渡登陸，引發國安破口隱憂。賴清德總統和海委會主委管碧玲昨出席國家海調船下水及命名典禮，賴總統說，唯有掌握海域環境，才能維護國家安全。國民黨立委賴士葆質疑，管碧玲平時對陸態度強硬，如今海防出現重大漏洞，管應出面向國人說明；目前適逢漢光演習，與其討論網路降速，不如守好海防、空防，嚴防中共機艇越過中線。

新聞眼／未戰先敗！海岸破防 人為疏失釀破口

淡水河口左岸的挖子尾沙灘，平時雖然屬開放地帶，但灘頭坐落陸軍關渡指揮部的重兵營舍，部署打擊部隊，還有防空陣地。大陸偷渡橡皮艇與人員能在國軍漢光實兵操演發起前，跨海直抵這座陣地的角落，而且成功登岸深入。從國家安全角度來看，嚴重程度遠高於其他滲透案例。軍警還沒操演，就形同作戰失敗。

漢光演習第7天！單兵即時戰場影像傳輸 首納驗證

漢光四十二號演習昨天進入第七天，想定從「灘岸戰鬥」進入「縱深防禦」階段。國防部長顧立雄昨前往桃園視導官兵操作運用無人機，並與重要幹部討論作戰部署，以及戰時交通運輸管制等規劃；顧立雄也視導無人機三Ｄ列印設備，瞭解「戰場急造」流程及能量。

攜子登上東沙島…徐佳青承認違法

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青昨坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加；但她也說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

中共、印尼軍艦 預告赴我東部海域演練

中國大陸國防部昨晚宣布，中國大陸與印尼海軍艦艇，將於八月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目。陸委會昨強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。