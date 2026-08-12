中共、印尼軍艦 預告赴我東部海域演練

中國大陸國防部昨晚宣布，中國大陸與印尼海軍艦艇，將於八月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目。陸委會昨強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

這是六月以來，中共以日菲啟動台灣以東海域畫界談判為由，持續派遣海警、海事及科研等船舶赴台灣東部海域巡查和漁業調查後的最新行動，且從過去海警、海事船舶為主的巡查，升級至出動共軍軍艦，同時偕同第三國聯合演練，宣布時機值台灣舉行漢光演習之際，引起關注。

大陸國防部官網昨發布，八月中旬，中國大陸海軍「紅河艦」將與印尼海軍「萊」號護衛艦，於台灣以東海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目演練，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，共同維護地區和平穩定。

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動兩國間專屬經濟區與大陸礁層的海域畫界談判後，中共隨即加強在台灣以東海域的海警執法行動。大陸海警六月一日宣布，岱山艦編隊於台灣以東海域開展執法巡查，並稱此舉是針對日、菲單方面宣布啟動台灣以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。六月六日，大陸交通運輸部組織福建、廣東海事局等單位，在台灣東部海域開展海上交通專項執法行動。

陸方聲稱，此次行動總航程一○三○海里、掃測一○二五海里，點驗過往船舶一九八艘次。七月四日，大陸海警宣布在台灣以東海域開展常態化執法。