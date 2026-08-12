快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

聽新聞
0:00 / 0:00

中共、印尼軍艦 預告赴我東部海域演練

聯合報／ 記者張鈺琪、大陸中心／綜合報導

中國大陸國防部昨晚宣布，中國大陸與印尼軍艦艇，將於八月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目。陸委會昨強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

這是六月以來，中共以日菲啟動台灣以東海域畫界談判為由，持續派遣海警、海事及科研等船舶赴台灣東部海域巡查和漁業調查後的最新行動，且從過去海警、海事船舶為主的巡查，升級至出動共軍軍艦，同時偕同第三國聯合演練，宣布時機值台灣舉行漢光演習之際，引起關注。

大陸國防部官網昨發布，八月中旬，中國大陸海軍「紅河艦」將與印尼海軍「萊」號護衛艦，於台灣以東海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目演練，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，共同維護地區和平穩定。

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動兩國間專屬經濟區與大陸礁層的海域畫界談判後，中共隨即加強在台灣以東海域的海警執法行動。大陸海警六月一日宣布，岱山艦編隊於台灣以東海域開展執法巡查，並稱此舉是針對日、菲單方面宣布啟動台灣以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。六月六日，大陸交通運輸部組織福建、廣東海事局等單位，在台灣東部海域開展海上交通專項執法行動。

陸方聲稱，此次行動總航程一○三○海里、掃測一○二五海里，點驗過往船舶一九八艘次。七月四日，大陸海警宣布在台灣以東海域開展常態化執法。

印尼 中共 軍艦

延伸閱讀

共軍宣布 將與印尼海軍在台灣東部海域舉行通航演練

中國稱因颱風交管台海船舶 美反對干擾公海航行自由

陸海事局發布航行警告 今起連5天在南海進行軍事演練

趙建民／美國戰略退縮 台灣夢幻空想

相關新聞

海岸破防！陸艇闖八里 2偷渡客落網

漢光四十二號演習前，中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕駛橡皮艇偷渡來台，疑在七月廿三日從新北市八里區台北港附近海岸上岸；海巡署翌日接獲民眾報案，卅日在桃園市查獲兩人，兩人聲稱是迷航抵台，士林地院裁定羈押禁見。

國安破口！海防漏洞不斷 藍促管碧玲說明

二名陸籍男子在漢光演習前駕橡皮艇自新北市八里沙灘偷渡登陸，引發國安破口隱憂。賴清德總統和海委會主委管碧玲昨出席國家海調船下水及命名典禮，賴總統說，唯有掌握海域環境，才能維護國家安全。國民黨立委賴士葆質疑，管碧玲平時對陸態度強硬，如今海防出現重大漏洞，管應出面向國人說明；目前適逢漢光演習，與其討論網路降速，不如守好海防、空防，嚴防中共機艇越過中線。

新聞眼／未戰先敗！海岸破防 人為疏失釀破口

淡水河口左岸的挖子尾沙灘，平時雖然屬開放地帶，但灘頭坐落陸軍關渡指揮部的重兵營舍，部署打擊部隊，還有防空陣地。大陸偷渡橡皮艇與人員能在國軍漢光實兵操演發起前，跨海直抵這座陣地的角落，而且成功登岸深入。從國家安全角度來看，嚴重程度遠高於其他滲透案例。軍警還沒操演，就形同作戰失敗。

漢光演習第7天！單兵即時戰場影像傳輸 首納驗證

漢光四十二號演習昨天進入第七天，想定從「灘岸戰鬥」進入「縱深防禦」階段。國防部長顧立雄昨前往桃園視導官兵操作運用無人機，並與重要幹部討論作戰部署，以及戰時交通運輸管制等規劃；顧立雄也視導無人機三Ｄ列印設備，瞭解「戰場急造」流程及能量。

攜子登上東沙島…徐佳青承認違法

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青昨坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加；但她也說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

中共、印尼軍艦 預告赴我東部海域演練

中國大陸國防部昨晚宣布，中國大陸與印尼海軍艦艇，將於八月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目。陸委會昨強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。