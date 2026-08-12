漢光演習第7天！單兵即時戰場影像傳輸 首納驗證

漢光四十二號演習昨天進入第七天，想定從「灘岸戰鬥」進入「縱深防禦」階段。國防部長顧立雄昨前往桃園視導官兵操作運用無人機，並與重要幹部討論作戰部署，以及戰時交通運輸管制等規劃；顧立雄也視導無人機三Ｄ列印設備，瞭解「戰場急造」流程及能量。

第五作戰區在此次漢光演習也首度將「單兵戰場即時影像傳輸」納入驗證科目。機步戰鬥人員在頭盔上裝置小型攝影鏡頭，透過ＴＡＫ（部隊覺知應用套件）手機將第一人稱視角取得的前線影像即時回傳，強化指揮所對戰場狀況的掌握。

第五戰區昨執行反空機操演，本報隨軍記者獨家直擊搭乘CM34雲豹甲車擔任反空降打擊的機步戰鬥隊成員，運用頭盔攝影機搭配ＴＡＫ手機，將單兵戰場即時影像回傳，並同步結合無人機影像，讓指揮所可以從地、空不同角度即時掌握戰況。

另外，陸軍六○一旅昨在大漢溪河畔進行「緊急油彈藥補給」，包括ＡＨ-64Ｅ等三型陸航直升機，在野戰補給點演練十五分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補作業。

軍方表示，這項任務是假想陸航機隊利用敵火間隙飛至野戰補給點補充燃油和彈藥。加油和掛彈可在同時進行，標準是必須在十五分鐘內完成作業。

台北後備旅昨在天母地區的滂沱大雨演練戰傷救護，模擬交戰後國軍出現傷員，後備旅救護兵進行傷員搶救及救護送醫，特別的是，負責檢傷分類的二兵教召員，實際上是榮總的專業醫師。