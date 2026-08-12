新聞眼／未戰先敗！海岸破防 人為疏失釀破口

淡水河口左岸的挖子尾沙灘，平時雖然屬開放地帶，但灘頭坐落陸軍關渡指揮部的重兵營舍，部署打擊部隊，還有防空陣地。大陸偷渡橡皮艇與人員能在國軍漢光實兵操演發起前，跨海直抵這座陣地的角落，而且成功登岸深入。從國家安全角度來看，嚴重程度遠高於其他滲透案例。軍警還沒操演，就形同作戰失敗。

二○二四年六月八日，曾任中國解放軍海軍少校艇長的阮姓男子駕駛快艇自福建出發，橫渡台灣海峽成功直闖新北市淡水河口在渡船頭登岸。國安單位為此啟動專案，特別在河口增加部署多功能巡緝艇，並調來日夜至少可監控周邊十二公里的軍規熱像儀，還將部分河口兩側岸際雷達操作權限交由陸軍關指部的河防指揮中心，希望形成共同作戰圖像（ＣＯＰ），達到聯防效果。

海巡署現有岸際防務所謂三層防護網，是由岸際雷達執行遠程監控、由守望哨進行盲區補強、岸際巡邏組機動應變，近年並在本島全力建構長短監偵距離、能目視海上目標的熱像儀。

這次案件中，只要淡水河口這座熱像儀熱守望哨接獲雷達操作手告警，適時將熱像儀轉向挖子尾方向照射，就能掌握目標。此案負責啟動岸際防護的雷操手，是集中新竹第三防巡區，海巡署昨宣稱，雷操手曾在三浬處一度鎖定橡皮艇航跡雷情，但他「太相信自身經驗」，錯判是海浪干擾造成假迴跡而解鎖航跡，因此未向巡邏及守望兩層防護網告警，屬人為疏失。

據本報了解，此案不僅巡防區雷操手接受處分，未獲通報的淡二安檢所監看熱像儀值勤官兵也將受處分，所長甚至恐遭拔官調職。事發當夜，淡水河口這座熱像儀是採自動巡航速度慢速旋轉監看，經回放影像，確曾掃獲視距外橡皮艇上人員體熱，但操作人員不察，未視之為威脅，也連帶受懲。

國軍漢光實兵操演講究真實性，特別找共軍能發起三棲登陸的大潮時期實施操演，最後跨區增援合兵北部。但操演發起前，重點北部海岸就遭實質滲透，設想小艇上若是共軍特戰人員，軍警如何自處？毋怪操演首日海巡署就在事發處部署機動熱像儀車，亡羊補牢，海巡有太多執勤的「人為因素」必須改善，講究艦隊的平戰轉換前，不如先強化岸巡守土任務。