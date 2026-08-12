快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／未戰先敗！海岸破防 人為疏失釀破口

聯合報／ 本報記者洪哲政
海巡署在岸際部署的軍規熱像儀，基本上是全天24小時開啟。圖／讀者提供
海巡署在岸際部署的軍規熱像儀，基本上是全天24小時開啟。圖／讀者提供

淡水河口左岸的挖子尾沙灘，平時雖然屬開放地帶，但灘頭坐落陸軍關渡指揮部的重兵營舍，部署打擊部隊，還有防空陣地。大陸偷渡橡皮艇與人員能在國軍漢光實兵操演發起前，跨海直抵這座陣地的角落，而且成功登岸深入。從國家安全角度來看，嚴重程度遠高於其他滲透案例。軍警還沒操演，就形同作戰失敗。

二○二四年六月八日，曾任中國解放軍海軍少校艇長的阮姓男子駕駛快艇自福建出發，橫渡台灣海峽成功直闖新北市淡水河口在渡船頭登岸。國安單位為此啟動專案，特別在河口增加部署多功能巡緝艇，並調來日夜至少可監控周邊十二公里的軍規熱像儀，還將部分河口兩側岸際雷達操作權限交由陸軍關指部的河防指揮中心，希望形成共同作戰圖像（ＣＯＰ），達到聯防效果。

海巡署現有岸際防務所謂三層防護網，是由岸際雷達執行遠程監控、由守望哨進行盲區補強、岸際巡邏組機動應變，近年並在本島全力建構長短監偵距離、能目視海上目標的熱像儀。

這次案件中，只要淡水河口這座熱像儀熱守望哨接獲雷達操作手告警，適時將熱像儀轉向挖子尾方向照射，就能掌握目標。此案負責啟動岸際防護的雷操手，是集中新竹第三防巡區，海巡署昨宣稱，雷操手曾在三浬處一度鎖定橡皮艇航跡雷情，但他「太相信自身經驗」，錯判是海浪干擾造成假迴跡而解鎖航跡，因此未向巡邏及守望兩層防護網告警，屬人為疏失。

據本報了解，此案不僅巡防區雷操手接受處分，未獲通報的淡二安檢所監看熱像儀值勤官兵也將受處分，所長甚至恐遭拔官調職。事發當夜，淡水河口這座熱像儀是採自動巡航速度慢速旋轉監看，經回放影像，確曾掃獲視距外橡皮艇上人員體熱，但操作人員不察，未視之為威脅，也連帶受懲。

國軍漢光實兵操演講究真實性，特別找共軍能發起三棲登陸的大潮時期實施操演，最後跨區增援合兵北部。但操演發起前，重點北部海岸就遭實質滲透，設想小艇上若是共軍特戰人員，軍警如何自處？毋怪操演首日海巡署就在事發處部署機動熱像儀車，亡羊補牢，海巡有太多執勤的「人為因素」必須改善，講究艦隊的平戰轉換前，不如先強化岸巡守土任務。

偷渡 淡水河 快艇 海巡 國安

延伸閱讀

大陸橡皮艇偷渡八里靠民眾報案 海巡署證實人為疏失：絕不包庇

陸橡皮艇闖關成功…雷操手鎖定卻未通報 海巡署：光點微弱誤判將究責

影／大陸橡皮艇登陸台北港3天才發現 抓2偷渡客船上卻有3件救生衣

漢光演習二戰區動員民間板車載戰車 夜間增援宜蘭快速投射戰力

相關新聞

海岸破防！陸艇闖八里 2偷渡客落網

漢光四十二號演習前，中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕駛橡皮艇偷渡來台，疑在七月廿三日從新北市八里區台北港附近海岸上岸；海巡署翌日接獲民眾報案，卅日在桃園市查獲兩人，兩人聲稱是迷航抵台，士林地院裁定羈押禁見。

國安破口！海防漏洞不斷 藍促管碧玲說明

二名陸籍男子在漢光演習前駕橡皮艇自新北市八里沙灘偷渡登陸，引發國安破口隱憂。賴清德總統和海委會主委管碧玲昨出席國家海調船下水及命名典禮，賴總統說，唯有掌握海域環境，才能維護國家安全。國民黨立委賴士葆質疑，管碧玲平時對陸態度強硬，如今海防出現重大漏洞，管應出面向國人說明；目前適逢漢光演習，與其討論網路降速，不如守好海防、空防，嚴防中共機艇越過中線。

新聞眼／未戰先敗！海岸破防 人為疏失釀破口

淡水河口左岸的挖子尾沙灘，平時雖然屬開放地帶，但灘頭坐落陸軍關渡指揮部的重兵營舍，部署打擊部隊，還有防空陣地。大陸偷渡橡皮艇與人員能在國軍漢光實兵操演發起前，跨海直抵這座陣地的角落，而且成功登岸深入。從國家安全角度來看，嚴重程度遠高於其他滲透案例。軍警還沒操演，就形同作戰失敗。

漢光演習第7天！單兵即時戰場影像傳輸 首納驗證

漢光四十二號演習昨天進入第七天，想定從「灘岸戰鬥」進入「縱深防禦」階段。國防部長顧立雄昨前往桃園視導官兵操作運用無人機，並與重要幹部討論作戰部署，以及戰時交通運輸管制等規劃；顧立雄也視導無人機三Ｄ列印設備，瞭解「戰場急造」流程及能量。

攜子登上東沙島…徐佳青承認違法

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青昨坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加；但她也說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

中共、印尼軍艦 預告赴我東部海域演練

中國大陸國防部昨晚宣布，中國大陸與印尼海軍艦艇，將於八月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目。陸委會昨強烈譴責，共軍嚴重侵害我國主權及威脅區域安全，呼籲北京當局立即停止破壞現狀的危險行徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。