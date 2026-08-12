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驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

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國安破口！海防漏洞不斷 藍促管碧玲說明

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁張曼蘋張議晨李奕昕／連線報導
海洋委員會國家海洋研究院新造100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船下水，賴清德總統（左）與海委會主委管碧玲（右）主持典禮。記者劉學聖／攝影 劉學聖
海洋委員會國家海洋研究院新造100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船下水，賴清德總統（左）與海委會主委管碧玲（右）主持典禮。記者劉學聖／攝影 劉學聖

二名陸籍男子在漢光演習前駕橡皮艇自新北市八里沙灘偷渡登陸，引發國安破口隱憂。賴清德總統和海委會主委管碧玲昨出席國家海調船下水及命名典禮，賴總統說，唯有掌握海域環境，才能維護國家安全。國民黨立委賴士葆質疑，管碧玲平時對陸態度強硬，如今海防出現重大漏洞，管應出面向國人說明；目前適逢漢光演習，與其討論網路降速，不如守好海防、空防，嚴防中共機艇越過中線。

賴總統昨南下高雄參加國家海洋研究院一百噸級、三百噸級海洋基礎資料調查船下水及命名典禮，兩艘海調船以已故知名油畫家陳澄波命名，分別為「澄波NO.101」、「澄波NO.102」。

賴總統說，近年中國透過科研船、海警船及認知作戰進行各種灰色地帶侵擾，影響區域和平穩定，唯有更完整掌握自身海域環境才能維護國家安全，突破灰色地帶侵擾的挑戰。

管碧玲說，計畫興建四千噸級海洋調查船，台灣將成立從近岸、沿岸，到外海、深海的國家海洋調查團隊，「自己的海，自己調查；自己的資料，自己掌握」，愈知海，就愈有能力護海。

國民黨立委牛煦庭表示，過去已多次發生橡皮小艇避開雷達登陸的案例，立法院亦曾舉行多次專案報告，若海巡署提出預算用以強化相關設備，立法院也會加速通關。類似事件一再重演，海巡署應於最短時間內提出完整調查報告，若屬內部人員疏失應從嚴懲處，若是不可抗力因素也應盡速向大眾說明，儘速補齊海防漏洞。

民進黨立委王定宇說，台灣海岸線綿長，海疆守衛本就不易，希望能讓海巡署建構海岸線情監偵系統。該項預算過去在二五○○億元特別預算中遭質疑，目前已進入建置階段；受限於海岸線因海浪有雜波等環境因素，海岸防線仍存在天然死角，致使中國近期持續以小艇於台中港、淡水河口、紅樹林及某些漁港等處進行試探，不論是治安維護防止偷渡或軍事上預防敵方特種部隊滲透，皆需透過演習釐清國防與其他預算的需求。

近年接連發生大陸人士以小艇偷渡來台，有海巡人員感嘆，肉眼有盲區、雷達有死角，橡皮艇受材質影響，「反射波」不清晰，若航行速度不夠快，雷操手也無法從船隻後方的尾流判斷，難保沒有漏網之魚；建議加強次世代雷達、紅外線熱影像、環島智慧型岸際監控等系統，透過ＡＩ科技輔助人力，不可能「每隔一百公尺置板凳」，否則只檢討基層並不公平。

海巡署預計在全台設九十九處紅外線熱影像系統、一七六套環島智慧監控系統，明年底之前完成。

管碧玲 國安 漢光演習 海巡 牛煦庭 王定宇

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