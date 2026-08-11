顧立雄視導漢光演習部隊 瞭解無人機戰術運用

國防部長顧立雄今天赴桃園，視導「漢光42號」實兵演習部隊，瞭解無人機戰場監偵、情資傳遞及攻擊等戰術運用，以及3D列印技術應用於無人機等實務時指出，無人機作戰必須依環境與任務需求，將監偵情傳、指揮管制及攻擊等能量做整體規劃。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄上午在國防部副部長徐斯儉、副參謀總長執行官黃志偉上將等人陪同前往桃園地區，首先聽取作戰分區與無人機部隊的戰場簡報，隨後視導官兵操作各型無人機，執行戰場監偵與攻擊，並與重要幹部討論戰時縱深防禦、逐次抵抗作戰部署，以及戰時交通運輸管制等規劃。

顧立雄也前往無人機部隊戰術位置，視導3D列印設備，瞭解「戰場急造」流程及能量。

顧立雄指出，無人機作戰必須依環境與任務需求，將監偵情傳、指揮管制及攻擊等能量做整體規劃；並密切結合作戰構想，靈活運用各型武器裝備，提升戰場感知、即時應處及精準打擊能力，發揮整體作戰效能，相關部隊發展戰場急造、快速維修及補充能量，運用3D列印等技術，建立分散、快速且可持續的維保補充機制，亦可透過演習反覆驗證，以提升作戰韌性與持續力。

顧立雄稍晚轉往空軍部隊視導，瞭解作戰能力、兵力部署，以及戒護兵力配置與守備範圍，並就其兵火力發揚、指管鏈路維持及陣地防護等面向提出指導，期能因應敵情威脅與戰場變化，強化部隊機動部署、備援及持續作戰能力，確保各項作戰任務有效遂行。