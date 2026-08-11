漢光演習／台北後備旅救傷演習！二兵指揮檢傷分類 原來是榮總醫師

漢光演習進入第7天，演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，台北後備旅今天在天母地區的滂沱大雨中進行戰傷救護演練，模擬交戰後國軍出現傷員，後備旅救護兵進行傷員搶救及救護送醫，特別的是，負責檢傷分類的二兵教召員，實際上真的是榮總的專業醫師。

演習假想敵軍一個排的兵力進犯，被我方無人機發現後，後備旅官兵前往截擊爆發戰鬥，一時之間空包彈槍砲聲四起，引發周邊住戶和路過民眾的注意。

雙方交火過後，我方出陸續現模擬的傷員，後備旅出動救護兵進行救援，並對傷員進行檢傷分類和緊急處置，演習過程中，醫護兵實際剪開受傷者的衣褲進行檢傷分類和救治，並蓋上太空毯予以保暖，同時安置在擔架上等待後送。

在等待救護車後送的期間，不巧台北市區雲層漸厚，最後下起大雨，扮演傷患的召員只能繼續「忠於角色」躺在原處，其他同袍也只能暫時以手或簡單器具替傷者遮雨，面對滂沱大雨，後備旅召員及幹部仍頂著雨勢完成演練，展現醫療整備能量及傷患救護能力。

特別的是，操演過程中負責指揮醫護兵進行檢傷分類及照顧傷患的，僅是一名二等兵。後備旅幹部說明，這位來參加教召召員，其實真的是台北榮總的專科醫師，因服4個月軍事訓練役，因此只是二等兵，軍事專長是步槍兵，此次教召因其第二專長而分配到後備營的醫護組。

幹部笑稱，此次的召員之中，除了有醫生外，還有護理師、復健師等各類醫療專長，全數編入戰支營所屬的醫護組，反而是醫療最專業的編組。尤其這次教召過程中天氣悶熱，往往出現中暑不適的召員，醫療組不但能在最短時間內接手照顧、診斷、處置，還能很快自主分工、討論，發揮了相當高的團隊效率。

漢光演習，臺北後備旅在台北市天母地區進行戰傷救護演練。記者邱德祥／攝影