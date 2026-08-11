城鎮韌性演習馬祖軍民合作 無人機投入偵蒐

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分到2時在連江縣登場，整合馬防部無人機偵蒐、國軍TAK（部隊覺知應用套件）系統與消防局通訊指揮車，提升災害現場指揮與通訊效能。

根據演習簡報，演習假想馬祖遭空中突襲，敵方攻擊縣內人口密集區、港口等重要地區後，立即實施防情傳遞、警報發放、人車管制與防空疏散避難等。

警報響起後，連江縣長王忠銘、馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮及統裁部指導官李安淳等到介壽村、介壽公車站、樂活多功能體育館及福澳港視察人員疏散、交通管制與指定場所避難等。

根據連江警察局資料，馬防部應用無人機與國軍TAK系統，現場以無人機偵蒐，回傳畫面到軍用智慧型手機，透過即時地圖、GPS（全球定位系統）敵我識別等建立戰場共同作戰圖像，搭配連江消防局動員指揮車與低軌衛星等，強化災害應變能力。

根據連江港務處簡報，演習期間船舶停航並靠泊在浮動碼頭，由於港區內無地下室，候船與下船民眾統一到福澳港旅運大樓內避難。內政部移民署連江縣服務站製作英語與印尼語指引圖卡，提供外籍旅客避難訊息。

警察局說，今年度城鎮韌性防空演習結合中央、軍方與地方各單位跨域合作，演練公共運輸場站、關鍵基礎設施、民眾生活消費場域及觀光遊客上下船疏散避難，整體過程平安順利，轄區內未發生民眾報案與違規情形。