快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習北市後備旅戰傷救護 步槍兵退伍醫師擔重任

中央社／ 台北11日電

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，台北市後備旅步二營戰支連今天執行戰傷救護演練，模擬遇中共攻擊造成戰傷，戰支連衛生組納入數位退伍專長為步槍兵、退伍後為醫師的後備軍人，依序完成檢傷分類、戰術區醫療照護並完成後送。

台北市後備旅步二營戰支連下午在台北市立大學天母校區執行戰傷救護演練，戰場想定為派出監偵型無人機偵查到中共特工1個排的兵力攻擊指揮所，指揮所以一個連的兵力防禦，現場發射空包彈模擬戰鬥情況，槍聲大作也引發校園對面的大樓住戶開窗觀看，雖然成功壓制中共特工但也造成傷情。

中央社記者現場觀察，自1日報到的後備軍人接受連日臨戰訓練後，拿起美製M4A1戰鬥步槍進行小部隊戰鬥的動作已頗具水準，在成功壓制中共特工後依命令向指揮所回報傷情，第一線官兵先實施自救互救，接著戰支連衛生組的成員至第一線實施戰傷救護，同時警戒四周避免遭受突襲，而在指揮所指揮的後備旅軍官配槍仍是四五手槍（M1911）。

衛生組成員隨即將受傷官兵撤回傷患收集點進行評估、檢傷分類與戰術區醫療照護（Tactical Field Care,TFC），現場可以見到模擬傷患的官兵運用假血製造大量出血傷情，也適時以哀號聲讓場面更逼真。衛生組透過加壓止血、包紮等急救手段，並為傷患蓋上保暖毯避免失溫，戰傷救護的教官則不斷提醒進行救護的後備官兵確實填寫傷票。

扮演傷兵躺著看似輕鬆，但此時天母地區下起滂沱大雨，傷兵仍需要躺在擔架上被雨淋，一度有傷兵想起身休息，但被教官示意繼續扮演好角色。除了進行急救，傷兵所卸下的頭盔、M4A1戰鬥步槍、戰鬥背心等個人裝備也被集中收攏，等待後續運用。

陸軍第三地區支援指揮部派出1輛野戰型救護車與2輛城市型救護車，抵達傷患收集點後，由三支部的醫護官兵進行傷患後送的優先順序確認，隨後模擬將戰傷官兵送至鄰近的台北市立聯合醫院陽明院區。

據了解，此次三支部後送管制站所派出救護車到達傷患收集點的時間刻意拉長，目的是驗證後備旅士官兵在現場進行傷患急救與評估的流程，是否熟練。

軍方人士表示，這次戰支連衛生組編入多名醫師與醫療從業人員，在前幾天也遭遇真實需要醫療處置的情況，衛生組展現專業應處，並特別舉例下午演練時，其中1位進行檢傷分類的衛生組成員是台北榮總的專科醫師，先前服役時是4個月的軍事訓練役，首要專長為步槍兵，此次後備指揮部依其第二專長，將其分配到步二營戰支連衛生組，而衛生組約有20人。

漢光演習 漢光 退伍 醫師 國軍

延伸閱讀

憲兵松機周邊反機降演練 封閉復北地下道防敵突破

漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

漢光演習二戰區動員民間板車載戰車 夜間增援宜蘭快速投射戰力

影／漢光演習無人機偵察也攻擊命中 第五作戰區反空機降演練　

相關新聞

漢光演習／台北後備旅救傷演習！二兵指揮檢傷分類 原來是榮總醫師

漢光演習進入第7天，演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，台北後備旅今天在天母地區的滂沱大雨中進行戰傷救護演練，模擬交戰後國軍出現傷員，後備旅救護兵進行傷員搶救及救護送醫，特別的是，負責檢傷分類的二兵教召員，實際上真的是榮總的專業醫師。

金門防空警報響！外籍遊客「狀況外」 美籍男：不知道要往哪裡躲

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，平時車水馬龍的民生路街道難得「淨空」。不過，演習也意外凸顯外籍旅客的避難問題，有美籍遊客第一次遇到台灣防空演習，雖然跟著引導人員進入金城車站地下室避難，卻坦言「不知道警報響起後要往哪裡躲」，現場甚至還有外籍遊客坐在鬧區騎樓吃午餐，直到警方上前勸導才配合避難。

兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青今天接受主持人黃光芹「中午來開匯」專訪，坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加。徐佳青說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

圖輯／漢光演習模擬首都防空 弓三部署新北河濱

漢光演習進入第七天，國軍今於新北市河堤部署天弓三型防空飛彈陣地，模擬首都防空任務，多輛飛彈發射車及雷達構成完整防空陣地。

無人載具公聽會...藍白委反對國防部現行採購用特別預算 產學看法分歧

民間團體今借立法院，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會。針對我國無人機發展及採購，與會藍白立委均不贊同國防部現行的無人機採購以特別預算處理；專家、學者部分呈現不同意見，有專家認為仍需特別預算先掌握成熟技術，另有學者認為普通預算就可支應無人機產業發展。

無人機公聽會 退將：回歸常規預算建構健全研發

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午在立法院舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請退將和具軍事背景專家，聚焦我國無人載具發展。退將認為，切勿濫用國防預算，更質疑過去國家隊曾經出現的貪腐爭議，應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。