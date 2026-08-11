漢光演習北市後備旅戰傷救護 步槍兵退伍醫師擔重任

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，台北市後備旅步二營戰支連今天執行戰傷救護演練，模擬遇中共攻擊造成戰傷，戰支連衛生組納入數位退伍專長為步槍兵、退伍後為醫師的後備軍人，依序完成檢傷分類、戰術區醫療照護並完成後送。

台北市後備旅步二營戰支連下午在台北市立大學天母校區執行戰傷救護演練，戰場想定為派出監偵型無人機偵查到中共特工1個排的兵力攻擊指揮所，指揮所以一個連的兵力防禦，現場發射空包彈模擬戰鬥情況，槍聲大作也引發校園對面的大樓住戶開窗觀看，雖然成功壓制中共特工但也造成傷情。

中央社記者現場觀察，自1日報到的後備軍人接受連日臨戰訓練後，拿起美製M4A1戰鬥步槍進行小部隊戰鬥的動作已頗具水準，在成功壓制中共特工後依命令向指揮所回報傷情，第一線官兵先實施自救互救，接著戰支連衛生組的成員至第一線實施戰傷救護，同時警戒四周避免遭受突襲，而在指揮所指揮的後備旅軍官配槍仍是四五手槍（M1911）。

衛生組成員隨即將受傷官兵撤回傷患收集點進行評估、檢傷分類與戰術區醫療照護（Tactical Field Care,TFC），現場可以見到模擬傷患的官兵運用假血製造大量出血傷情，也適時以哀號聲讓場面更逼真。衛生組透過加壓止血、包紮等急救手段，並為傷患蓋上保暖毯避免失溫，戰傷救護的教官則不斷提醒進行救護的後備官兵確實填寫傷票。

扮演傷兵躺著看似輕鬆，但此時天母地區下起滂沱大雨，傷兵仍需要躺在擔架上被雨淋，一度有傷兵想起身休息，但被教官示意繼續扮演好角色。除了進行急救，傷兵所卸下的頭盔、M4A1戰鬥步槍、戰鬥背心等個人裝備也被集中收攏，等待後續運用。

陸軍第三地區支援指揮部派出1輛野戰型救護車與2輛城市型救護車，抵達傷患收集點後，由三支部的醫護官兵進行傷患後送的優先順序確認，隨後模擬將戰傷官兵送至鄰近的台北市立聯合醫院陽明院區。

據了解，此次三支部後送管制站所派出救護車到達傷患收集點的時間刻意拉長，目的是驗證後備旅士官兵在現場進行傷患急救與評估的流程，是否熟練。

軍方人士表示，這次戰支連衛生組編入多名醫師與醫療從業人員，在前幾天也遭遇真實需要醫療處置的情況，衛生組展現專業應處，並特別舉例下午演練時，其中1位進行檢傷分類的衛生組成員是台北榮總的專科醫師，先前服役時是4個月的軍事訓練役，首要專長為步槍兵，此次後備指揮部依其第二專長，將其分配到步二營戰支連衛生組，而衛生組約有20人。