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金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

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金門防空警報響！外籍遊客「狀況外」 美籍男：不知道要往哪裡躲

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，在金城車站避難所現場一名美國遊客意外成為焦點，他說，在防空警報響起後，他說看到引導人員往地下室走便跟著進去，雖知道是防空演習，卻不清楚警報響起後應該前往哪裡避難。記者蔡家蓁／攝影
2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，在金城車站避難所現場一名美國遊客意外成為焦點，他說，在防空警報響起後，他說看到引導人員往地下室走便跟著進去，雖知道是防空演習，卻不清楚警報響起後應該前往哪裡避難。記者蔡家蓁／攝影

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，平時車水馬龍的民生路街道難得「淨空」。不過，演習也意外凸顯外籍旅客的避難問題，有美籍遊客第一次遇到台灣防空演習，雖然跟著引導人員進入金城車站地下室避難，卻坦言「不知道警報響起後要往哪裡躲」，現場甚至還有外籍遊客坐在鬧區騎樓吃午餐，直到警方上前勸導才配合避難。

此次演習想定金門突然遭受境外敵對勢力襲擊，由陸軍金門防衛指揮部防空戰情發布防情，金門各機關、學校及民眾配合警報，實施30分鐘防空疏散避難。

演習開始前，統裁部指導官、衛生福利部參事李臨鳳與金門縣副縣長陳祥麟提前前往金城車站圓環，視導人車疏散、交通管制及周邊商家避難情形，警報發布後，員警與民防人員立即管制交通，引導民眾進入地下室、店家等處避難，市區道路與「飲料一條街」，很快出現難得一見的淨空畫面。

李臨鳳一行前往金城車站地下室避難所時，發現2名外籍遊客，雖然配合度高，但神情略顯緊張，現場原本希望找精通外語的人員協助溝通，相關單位沒有人主動上前，最後由陳祥麟親自了解情況，該男子表示他是美國籍，目前在台北工作，趁假期到金門旅遊，防空警報響起後，他看到引導人員往地下室走便跟著進去，雖知道是防空演習，卻不清楚警報響起後應該前往哪裡避難。

據了解，不遠處也有外籍遊客完全沒進入狀況，演習開始後仍坐在鬧區騎樓悠閒吃午餐，執勤員警發現後立即上前勸導，才配合疏散。

李臨鳳在演習講評時表示，現代戰爭型態已大幅改變，任何地方都可能遭受攻擊，防空演習就是要讓民眾熟悉避難程序，在突發狀況下盡可能降低傷亡與損失。他也注意到金門有不少中國大陸及外國旅客，建議未來可增加更明確的英文防空避難指引，讓不熟悉台灣防空制度的外籍旅客也能快速掌握避難方式。

陳祥麟表示，金門過去在戰地政務時期有完整防空訓練，但隨著時代變遷，民眾相關觀念逐漸淡化，這次演習就是重新提醒大家「有備無患」。他說，未來面對各種複合型災害，金門也勢必會有外籍旅客，相關避難資訊應該更加國際化，將列為後續檢討重點。

2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，統裁部指導官、衛生福利部參事李臨鳳與金門縣副縣長陳祥麟聽取演習簡報。記者蔡家蓁／攝影
2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，統裁部指導官、衛生福利部參事李臨鳳與金門縣副縣長陳祥麟聽取演習簡報。記者蔡家蓁／攝影

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，但有1名婦人在警報聲響起時騎著摩托車從視導長官面前呼嘯而過，員警急忙追上前阻攔。記者蔡家蓁／攝影
2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，但有1名婦人在警報聲響起時騎著摩托車從視導長官面前呼嘯而過，員警急忙追上前阻攔。記者蔡家蓁／攝影

2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，統裁部指導官、衛生福利部參事李臨鳳（右二）與金門縣副縣長陳祥麟（右一）在金城鎮工所避難所聽取鎮長李誠智（左一）解說。記者蔡家蓁／攝影
2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，統裁部指導官、衛生福利部參事李臨鳳（右二）與金門縣副縣長陳祥麟（右一）在金城鎮工所避難所聽取鎮長李誠智（左一）解說。記者蔡家蓁／攝影

2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，當警報聲響起大批民眾在員警指引下迅速前往鄰近避難場所避難。記者蔡家蓁／攝影
2026城鎮韌性（防空）演習今天在金門登場，當警報聲響起大批民眾在員警指引下迅速前往鄰近避難場所避難。記者蔡家蓁／攝影

金門 演習 騎樓

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