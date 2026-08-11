快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青今天接受主持人黃光芹「中午來開匯」專訪，坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加。徐佳青說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

民眾黨立法院黨團日前爆料，徐佳青違法攜子登上東沙島軍事管制區，害僑委會同仁遭監院調查，身心嚴重受創。

徐佳青表示，這是海洋委員會每年都會舉辦的活動，僑委會已經獲邀四次，但前三次都因為報名人數不足而未能成行；「那份公文是我簽的，如果我不簽，我都沒事」。徐佳青說，她兒子是僑青，資格沒問題，從頭到尾都沒有違反規定，「我都禁得起查」，唯一的錯誤就是她簽署報名公文時，踩到公職人員利益衝突迴避法的紅線。

徐佳青並未說明是違反哪一條文。根據公職人員利益衝突迴避法，公職人員知有利益衝突之情事者，應即自行迴避；違者處新台幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰。

徐佳青說，報名前夕她擔心再度流團，特別拜託她兒子參加，還為此自費改出國機票，「其實我當時就不用那麼好心，辦不成就算了」，這件事對她和兒子來說都不是有利益的事，而他們還是這樣做。

徐佳青 東沙島 東沙

延伸閱讀

海外青年志工參加英語服務營 學會用耐心啟發小朋友

陽光行動／喪子之痛 殉職警爸：毒駕是蓄意殺人

夏莉絲虐童...再爆托嬰中心吃過期食品？簡舒培怒：照片看得拳頭都硬了

【重磅快評】慈濟BNT騙局也能打盧？蔡瞇瞇害龍哥尷尬了

相關新聞

漢光演習／台北後備旅救傷演習！二兵指揮檢傷分類 原來是榮總醫師

漢光演習進入第7天，演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，台北後備旅今天在天母地區的滂沱大雨中進行戰傷救護演練，模擬交戰後國軍出現傷員，後備旅救護兵進行傷員搶救及救護送醫，特別的是，負責檢傷分類的二兵教召員，實際上真的是榮總的專業醫師。

金門防空警報響！外籍遊客「狀況外」 美籍男：不知道要往哪裡躲

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，平時車水馬龍的民生路街道難得「淨空」。不過，演習也意外凸顯外籍旅客的避難問題，有美籍遊客第一次遇到台灣防空演習，雖然跟著引導人員進入金城車站地下室避難，卻坦言「不知道警報響起後要往哪裡躲」，現場甚至還有外籍遊客坐在鬧區騎樓吃午餐，直到警方上前勸導才配合避難。

兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青今天接受主持人黃光芹「中午來開匯」專訪，坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加。徐佳青說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

圖輯／漢光演習模擬首都防空 弓三部署新北河濱

漢光演習進入第七天，國軍今於新北市河堤部署天弓三型防空飛彈陣地，模擬首都防空任務，多輛飛彈發射車及雷達構成完整防空陣地。

無人載具公聽會...藍白委反對國防部現行採購用特別預算 產學看法分歧

民間團體今借立法院，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會。針對我國無人機發展及採購，與會藍白立委均不贊同國防部現行的無人機採購以特別預算處理；專家、學者部分呈現不同意見，有專家認為仍需特別預算先掌握成熟技術，另有學者認為普通預算就可支應無人機產業發展。

無人機公聽會 退將：回歸常規預算建構健全研發

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午在立法院舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請退將和具軍事背景專家，聚焦我國無人載具發展。退將認為，切勿濫用國防預算，更質疑過去國家隊曾經出現的貪腐爭議，應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。