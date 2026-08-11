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兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線
針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青今天接受主持人黃光芹「中午來開匯」專訪，坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加。徐佳青說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。
民眾黨立法院黨團日前爆料，徐佳青違法攜子登上東沙島軍事管制區，害僑委會同仁遭監院調查，身心嚴重受創。
徐佳青表示，這是海洋委員會每年都會舉辦的活動，僑委會已經獲邀四次，但前三次都因為報名人數不足而未能成行；「那份公文是我簽的，如果我不簽，我都沒事」。徐佳青說，她兒子是僑青，資格沒問題，從頭到尾都沒有違反規定，「我都禁得起查」，唯一的錯誤就是她簽署報名公文時，踩到公職人員利益衝突迴避法的紅線。
徐佳青並未說明是違反哪一條文。根據公職人員利益衝突迴避法，公職人員知有利益衝突之情事者，應即自行迴避；違者處新台幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰。
徐佳青說，報名前夕她擔心再度流團，特別拜託她兒子參加，還為此自費改出國機票，「其實我當時就不用那麼好心，辦不成就算了」，這件事對她和兒子來說都不是有利益的事，而他們還是這樣做。
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