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自建海調船下水 學者：台灣有能力建置完整海域資料

中央社／ 台北11日電

國海院100噸級與300噸級海調船今天命名「澄波」並下水。學者分析指出，這是台灣海洋科研發展的重要里程碑，除代表台灣有能力建置完整海域資料，可為漁產養護、海洋保育提供參考資料，也落實「探索海洋」的國家願景。

總統賴清德、國家安全會議秘書長吳釗燮、海洋委員會主委管碧玲、高雄市長陳其邁等人，上午到高雄市小港區出席「國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船下水暨命名典禮」，待眾人致詞後，賴總統為2艘調查船「澄波 NO.101」、「澄波NO.102」頌命名詞及見證下水擲瓶儀式。

對此，中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝表示，過往台灣海洋科學調查船多半是委外建造，這次則是自主籌建，在現行各國都相對欠缺海洋科學調查船的情況下，更凸顯台灣擁有海洋科學調查自主性量能。

林廷輝指出，未來這2艘海洋基礎資料調查船，將用於海洋資源、海洋產業與海底地形等整體調查，如果沒有這些基礎資料，包含上至軍事、安全層面，如未來海鯤號、潛水艇的海底與水下活動，小至海洋深層水、海洋相關資源探勘與開發等，都必須透過海調船進行基礎資料蒐集。

林廷輝也說，強化海洋科學調查量能自主性，對台灣來說至關重要，而且此次海調船不假手於外人，相關基礎資料也不假手於其他國家的研究成果，對台灣未來建置完整海域資料來說不可或缺。

林廷輝指出，雖然大家知道台灣是海洋國家，但民眾對所謂的近海、親海、知海概念還相當遙遠，建議國海院未來可以適時地將不具敏感性的、具有海洋科學教育意義的資料，提供給民眾了解，填補台灣在海洋科學調查與教育方面的不足，提升台灣社會的海洋知識價值。

林廷輝強調，成功建造海洋基礎資料調查船，與推動台灣漁產經濟息息相關。海底地形的變化、洋流溫度變化、海水水位變化等，攸關浮游生物與漁產豐富性，未來透過海洋基礎資料調查船蒐集、建置資料後，都可以成為漁民的參考資料，與魚類資源管理、漁產養護、海洋保育等緊密結合。

此外，海洋調查領域專家受訪表示，這次下水暨命名典禮背後的意義，不只是2艘新船下水，更象徵政府將「競逐太空、探索海洋」的國家願景，逐步落實為海洋調查船隊、科研人才、資料平台及治理制度。

海洋調查專家表示，今天2艘調查船的亮相具有三大意義，包括落實探索海洋國家願景、建立海洋知識主權與國家韌性以及讓海洋科研服務人民與產業。

海洋調查專家指出，國家韌性不只在於軍事防衛，也包括自主掌握海域環境、天然災害、海洋資源及關鍵基礎設施的能力。此次調查船下水，代表台灣正以科學深化海洋治理、厚植國家韌性，讓「探索海洋」一步一步轉化為具體的國家能力。

陳其邁 海洋 管碧玲

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