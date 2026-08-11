金門城鎮韌性演習 指導官籲增英文指引

2026城鎮韌性（防空）演習金門場今天進行，演習指導官李臨鳳至金城車站等地視導人車疏散避難等情形；李臨鳳說，避難過程有看到外國旅客，建議未來增加更明確的英文指引。

根據演習簡報，此次演習想定金門地區猝然遭受境外敵對勢力襲擊，由陸軍金門防衛指揮部防空戰情發布防情狀況，金門地區機關、學校及民眾，配合警報發放實施防空疏散避難演練。

下午1時30分防空警報發放，此次統裁部指導官衛生福利部參事李臨鳳與金門縣副縣長陳祥麟在警報發布前，就先至金城車站圓環周邊，視導人車疏散避難與交通管制，以及大賀藥局及周邊民眾疏散避難等執行情形。

金城市區街道於演習開始後人車淨空，平日騎著微型電動車的中國遊客均疏散未在街道騎行，民眾、各國遊客配合警方指揮進入地下室、店家等處避難。

李臨鳳於演習講評時指出，現代戰爭形態已有很大轉變，任何地方都可能遭受敵方攻擊產生重大災損，因此每年辦理防空演習，就是為讓全國民眾提高警覺，熟稔防空避難標準作業程序以降低空襲損害。

李臨鳳提到，金門戰地風情吸引各國旅客，避難過程有看到外國旅客及中國旅客，「因外國旅客可能對我們的語言不太熟悉」，建議未來可再增加更明確的英文指導、指引。

陳祥麟指出，以往演習是在警察局先視察警報發放才到現地，這次提早到金城車站圓環實地視察疏散避難狀況是否落實。他提到，過去金門在戰地政務時期受過很好訓練，「但隨年代轉變，大家對於這部分的觀念已經慢慢淡化」，盼藉由防空演習避難疏散，讓大家遇到狀況時能迅速有效掌控。

陳祥麟表示，未來各種複合性災害都可能發生，也預期在地會有外籍旅客，這時應提供相關資訊，往後將列為檢討策進，希望做最好的準備，降低民眾損失。