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城鎮韌性演習澎湖登場 演練過程逼真

中央社／ 澎湖縣11日電

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分到2時在澎湖縣1市5鄉舉行，警報發放後，警方人員全面管制人車，引導民眾就近避難，市區淨空，演練過程逼真。

澎湖副縣長林皆興等在澎湖縣政府聽簡報，之後分別到台灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處、全聯與財政部南區國稅局澎湖分局等視導交通、防空疏散避難、民生供需與機關運作等演練，其中港務公司近100人就地避難。

澎湖縣政府消防局演習前先在港埠大樓演練消防救災，過程逼真。

林皆興表示，演習最主要是提醒民眾時刻保持「居安思危」警覺，做好萬全準備，因應各類災害衝擊，在發生災害時，確實做到避難，守護生命與財產安全。

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