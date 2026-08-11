城鎮韌性演習澎湖登場 演練過程逼真

民間團體今借立法院，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會。針對我國無人機發展及採購，與會藍白立委均不贊同國防部現行的無人機採購以特別預算處理；專家、學者部分呈現不同意見，有專家認為仍需特別預算先掌握成熟技術，另有學者認為普通預算就可支應無人機產業發展。

2026-08-11 15:04