國防部盼通過政院版無人機條例 支持戰力整建

國防部戰規司長黃文啓今天表示，為了保衛台灣，要有一套防衛作戰構想與戰略，盼各界支持國軍在無人戰力整建的努力，支持政院版國防自主無人載具採購特別條例草案。

前中廣董事長趙少康創辦的中興政策文教基金會今天在立法院舉辦「台灣發展無人載具政策公聽會」，國民黨立委馬文君、黃健豪、賴士葆、羅廷瑋、民眾黨立委洪毓祥、退役陸軍中將帥化民、退役空軍中將張延廷、退役海軍少將夏光亞、國防部戰規司長黃文啓、台灣無人機產業技術整合協會理事池明洋等人出席。

黃文啓會中表示，為了保衛台灣，要有一套防衛作戰構想與戰略，在建軍規劃上，不是只有濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇這3項無人系統，今年度公務預算有將近上百個新增建案。

他說，國家處境特殊，不是想要什麼就有什麼，所以當沒有辦法獲得某些希望戰力時，就必須要提出替代手段，以彌補防衛作戰上的缺口。

賴士葆表示，沒有人反對發展無人機，不過，無人載具日新月異，會不會現在買了到交貨時又舊了，且一次買那麼多要放哪裡都是問題。

洪毓祥說，在野黨團支持無人載具的發展，不過，其中最大爭執點是，民進黨要用特別預算，在野黨認為要回歸年度預算，且民眾黨反對特別預算常態化。

黃健豪表示，無人載具有機會成為台灣第二護國神山，但成為護國神山，不能只是政府投入大量預算，或只是靠國防訂單的採購，必須同時要有自主技術、完整供應鏈、規模化的量產、國際市場難以取代的競爭優勢等，才有機會成為護國神山。採購高階無人機時，應把技術移轉、工業合作列為議約、招標的條件。

馬文君說，無人載具要如何落實在地生產、關鍵技術轉移，才是未來目標，不是只有投入預算、買東西，買來放在倉庫，完全沒有用。