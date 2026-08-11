無人載具公聽會...藍白委反對國防部現行採購用特別預算 產學看法分歧

民間團體今借立法院，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會。針對我國無人機發展及採購，與會藍白立委均不贊同國防部現行的無人機採購以特別預算處理；專家、學者部分呈現不同意見，有專家認為仍需特別預算先掌握成熟技術，另有學者認為普通預算就可支應無人機產業發展。

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午借立法院場地，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，聚焦台灣未來無人載具產業發展。現場也展現無人機械狗的性能，可爬階梯之外，被踹倒、翻倒也可自行起身。

國民黨立委賴士葆說，藍白兩黨以無人機產業發展以及升級為出發點，國防部要的採購，塞在一部分專章就可以了。明年度總預算3.6兆，國防預算是1.1兆，占GDP超過4%，每年增加1500億，要買什麼無人機都有，錢都夠就不用特別預算。無人載具日新月異，會不會現在買了，到交貨時已經舊了，怎麼辦？買這麼多要放哪裡？不過， 賴士葆也強調，若涉及高階無人機合作，為提升台灣產業發展，合作額度（OFFSET）超過40%，就可編列特別預算。

民眾黨立委洪毓祥表示，藍白絕對支持無人載具發展，最大爭議點是民進黨要用特別預算，在野黨主張回歸年度預算，民眾黨立場是反對特別預算的常態化。技術不足的部分本來就會有技術移轉，國防部在轉的過程中，一直強調特別預算是要讓廠商覺得穩定訂單來源，廠商才會投入量產。

洪毓祥表示，AI發展沒有提特別預算，而是放在年度預算，按照4年中程綱要，4年不夠再4年，每一個中程綱要都有固定，甚至按照當時產業發展的需求所制定，可以增刪預算。他向美方了解，美方不在意年度預算還是特別預算，只要有編預算，展現發展自己無人機產業的決心即可。希望未來融合成一個版本，盡快三讀通過。

台灣無人機產業技術整合協會理事池明洋表示，以產業來說，預算最高是相對較好，再來也需要特別預算，因為在過程中須要掌握些成熟技術，也必須要建構共同採購跟AI升級的平台，逐步落實國產化比例。

池明洋說，具備實戰經驗的無人載具公司都在台灣以外的新創公司，所以還是需要一定程度的特別預算，採購那些技術進來台灣發展。

池明洋表示，在AI部分，烏克蘭廠商告知他，烏克蘭無法都告訴我說，其實烏克蘭沒有辦法像美國一樣建立這麼大的平台，非常羨慕台灣，非常希望能跟台灣合作，如果台灣能夠建構相關無人載具平台的話，希望跟台灣合作。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，從蔡政府到賴政府，特別預算編列浮濫，前總統蔡英文任內8年期間編列2.55兆元特別預算，賴清德總統上台2年就編列1.7兆元特別預算。可以制定特別條例專法，但不需要用特別預算，用普通預算就可支應。

黃耀輝表示，我國財政狀況非常好，明年度歲入編列3.8兆元，比今年度成長3成多；支出成長約2成。不需要舉債，還有2千億的歲餘，所以足以支應，用普通預算就可以支應無人機產業發展。

黃耀輝表示，何況已有經濟部產業發展署制定的產創條例，很多租稅減免、獎勵，這也是政府資源投入。國民黨版的無人機發展條例草案，編列2400億元，也許不需要那麼多。

立法院經濟、外交及國防、財政委員會於7月27日聯席審查行政院及朝野各黨團所提的無人載具特別條例共14版本草案。經約6小時討論，因朝野對預算編列方式與國產化比例無共識，全數條文保留送黨團協商。根據立法院職權行使法，協商期為1個月，最快8月28日可進行三讀。