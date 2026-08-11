無人機公聽會 退將：回歸常規預算建構健全研發

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午在立法院舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請退將和具軍事背景專家，聚焦我國無人載具發展。退將認為，切勿濫用國防預算，更質疑過去國家隊曾經出現的貪腐爭議，應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度。

國防大學中共軍事事務研究所前所長荊元宙說，中共無人機的最大優勢在於龐大的產業規模。截至今年3月底，中共實名登記的無人機已達380萬架、登記操作人員高達40多萬人，大中型無人機製造企業約1200家，營運企業更超過14萬家；2025年民用無人機產量更比2024年成長將近40%。

荊元宙說，從俄烏與美伊衝突可看出，現代戰爭發動雖快，但演變為長期消耗戰。中共雖企圖對台「速戰速決」，但我方立場自然是避免速戰速決，若進入持久戰，台灣該如何維持生產與後勤支撐能力？此外，中共現已具備「網狀化」系統觀念和系統對抗思維，而非載台對抗。

荊元宙說，觀察無人機草案預算編列至2031年，而2032年習近平將尋求第五任期；屆時中共「四川艦」不僅已服役並形成戰力，去年試飛成功的「九天無人機」未來也將扮演「航空母機」角色。面對六年後的戰場威脅景況，國防部是否已有具體的因應想像？

退役陸軍中將帥化民說，能稱為「護國神山」的條件是獨占高科技技術與市場，切勿濫用國防預算。面對無人機大國的威脅，我國國防應著眼於兩大層級：第一是「短程」（約200公里），用於反艦與反登陸；第二是「中程」（約1000至1500公里），用以打擊部署於福建、江西等對台威脅最大的火力源頭。無人機若能達到飛行距離2000公里、有效消滅敵方源頭打擊力量，才能真正減少台灣的損害。

帥化民認為，美方必然希望與台灣合作建立無人機廠，以獲取廉價無人機，而台灣取得技術轉移的最佳途徑也是與美國合作，技轉資金由我方支付，建廠資金則由雙方平均分攤，既能滿足美方需求，亦可提升台灣能力，同時可仿伊朗、土耳其，研發更便宜有效的無人機，與中國大陸硬碰硬拚量產會非常辛苦。

帥化民說，須考量部隊編制與人力，一架無人機發射至少需5人組成，包含導航、通訊、操作、警戒，大陸擁有數十萬名操作人員，我方有多少人力？切勿憑空幻想。至於現場展示的機器狗，屬城鎮攻勢的武器，我方真正需要的是「反機器狗」的防禦武器。最後他指過去疫苗等國家隊曾引發的爭議，指出漢翔連噴射機都能製造，不可能做不出無人機，並呼籲立法院國防委員會委員們應嚴格把關預算。

退役空軍中將張延廷表示，我國採「威脅導向」的建軍模式，但當前卻出現盲目建軍的現象，並嚴正強調「政策錯誤比貪污更可怕」。對於無人機預算無論是2100億元還是2400億元，好像拍賣場喊價，不加碼不贊成好像就是不愛國，必須回歸專業路線。目前相關規畫中，看不到清晰的兵力整建與備戰計畫，缺乏深入思考就盲目大量採購。

退役海軍少將夏光亞認為，無人機產業若要成為護國神山，必須具備技術絕對領先、市場持續需求、產品獨創及不可替代等特性，且不可能做到全機自力開發研製。針對行政院版草案依賴特別預算，他認為這本質上是舉債，由後代子孫背負債務，依「預算法」第83條第1項第1款，特別預算應限於「國防緊急設施或戰爭」，他也質疑當前是否有如此迫切的採購急迫性。

夏光亞說，目前國內多數無人載具與反制系統仍處於研發階段，如日前陸軍無人機反制系統驗收因三次複驗不合格而面臨解約重購，未來重購的合約規範絕不能降規放水。他建議應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度，依據實際國防需求與產業技術迭代循序漸進，才能確保國防預算穩健發揮效益。