快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機公聽會 退將：回歸常規預算建構健全研發

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中興政策文教基金會董事長趙少康上午舉行「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請專家、立委一起對台灣無人載具發展提出建議。記者蘇健忠／攝影
中興政策文教基金會董事長趙少康上午舉行「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請專家、立委一起對台灣無人載具發展提出建議。記者蘇健忠／攝影

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午在立法院舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請退將和具軍事背景專家，聚焦我國無人載具發展。退將認為，切勿濫用國防預算，更質疑過去國家隊曾經出現的貪腐爭議，應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度。

國防大學中共軍事事務研究所前所長荊元宙說，中共無人機的最大優勢在於龐大的產業規模。截至今年3月底，中共實名登記的無人機已達380萬架、登記操作人員高達40多萬人，大中型無人機製造企業約1200家，營運企業更超過14萬家；2025年民用無人機產量更比2024年成長將近40%。

荊元宙說，從俄烏與美伊衝突可看出，現代戰爭發動雖快，但演變為長期消耗戰。中共雖企圖對台「速戰速決」，但我方立場自然是避免速戰速決，若進入持久戰，台灣該如何維持生產與後勤支撐能力？此外，中共現已具備「網狀化」系統觀念和系統對抗思維，而非載台對抗。

荊元宙說，觀察無人機草案預算編列至2031年，而2032年習近平將尋求第五任期；屆時中共「四川艦」不僅已服役並形成戰力，去年試飛成功的「九天無人機」未來也將扮演「航空母機」角色。面對六年後的戰場威脅景況，國防部是否已有具體的因應想像？

退役陸軍中將帥化民說，能稱為「護國神山」的條件是獨占高科技技術與市場，切勿濫用國防預算。面對無人機大國的威脅，我國國防應著眼於兩大層級：第一是「短程」（約200公里），用於反艦與反登陸；第二是「中程」（約1000至1500公里），用以打擊部署於福建、江西等對台威脅最大的火力源頭。無人機若能達到飛行距離2000公里、有效消滅敵方源頭打擊力量，才能真正減少台灣的損害。

帥化民認為，美方必然希望與台灣合作建立無人機廠，以獲取廉價無人機，而台灣取得技術轉移的最佳途徑也是與美國合作，技轉資金由我方支付，建廠資金則由雙方平均分攤，既能滿足美方需求，亦可提升台灣能力，同時可仿伊朗、土耳其，研發更便宜有效的無人機，與中國大陸硬碰硬拚量產會非常辛苦。

帥化民說，須考量部隊編制與人力，一架無人機發射至少需5人組成，包含導航、通訊、操作、警戒，大陸擁有數十萬名操作人員，我方有多少人力？切勿憑空幻想。至於現場展示的機器狗，屬城鎮攻勢的武器，我方真正需要的是「反機器狗」的防禦武器。最後他指過去疫苗等國家隊曾引發的爭議，指出漢翔連噴射機都能製造，不可能做不出無人機，並呼籲立法院國防委員會委員們應嚴格把關預算。

退役空軍中將張延廷表示，我國採「威脅導向」的建軍模式，但當前卻出現盲目建軍的現象，並嚴正強調「政策錯誤比貪污更可怕」。對於無人機預算無論是2100億元還是2400億元，好像拍賣場喊價，不加碼不贊成好像就是不愛國，必須回歸專業路線。目前相關規畫中，看不到清晰的兵力整建與備戰計畫，缺乏深入思考就盲目大量採購。

退役海軍少將夏光亞認為，無人機產業若要成為護國神山，必須具備技術絕對領先、市場持續需求、產品獨創及不可替代等特性，且不可能做到全機自力開發研製。針對行政院版草案依賴特別預算，他認為這本質上是舉債，由後代子孫背負債務，依「預算法」第83條第1項第1款，特別預算應限於「國防緊急設施或戰爭」，他也質疑當前是否有如此迫切的採購急迫性。

夏光亞說，目前國內多數無人載具與反制系統仍處於研發階段，如日前陸軍無人機反制系統驗收因三次複驗不合格而面臨解約重購，未來重購的合約規範絕不能降規放水。他建議應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度，依據實際國防需求與產業技術迭代循序漸進，才能確保國防預算穩健發揮效益。

國防預算 無人機 預算 趙少康 退將 國防部

延伸閱讀

學者籲：發揮 ICT 優勢打造實體 AI 應對中共無人系統戰

經濟部籲挺院版無人機條例 攜手國防部建構自主供應鏈

培育「護國神木」！無人機協會三建言 籲朝野整合法案

明年軍費上看1.1兆 再創新高

相關新聞

漢光演習／台北後備旅救傷演習！二兵指揮檢傷分類 原來是榮總醫師

漢光演習進入第7天，演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，台北後備旅今天在天母地區的滂沱大雨中進行戰傷救護演練，模擬交戰後國軍出現傷員，後備旅救護兵進行傷員搶救及救護送醫，特別的是，負責檢傷分類的二兵教召員，實際上真的是榮總的專業醫師。

金門防空警報響！外籍遊客「狀況外」 美籍男：不知道要往哪裡躲

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，平時車水馬龍的民生路街道難得「淨空」。不過，演習也意外凸顯外籍旅客的避難問題，有美籍遊客第一次遇到台灣防空演習，雖然跟著引導人員進入金城車站地下室避難，卻坦言「不知道警報響起後要往哪裡躲」，現場甚至還有外籍遊客坐在鬧區騎樓吃午餐，直到警方上前勸導才配合避難。

兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青今天接受主持人黃光芹「中午來開匯」專訪，坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加。徐佳青說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

圖輯／漢光演習模擬首都防空 弓三部署新北河濱

漢光演習進入第七天，國軍今於新北市河堤部署天弓三型防空飛彈陣地，模擬首都防空任務，多輛飛彈發射車及雷達構成完整防空陣地。

無人載具公聽會...藍白委反對國防部現行採購用特別預算 產學看法分歧

民間團體今借立法院，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會。針對我國無人機發展及採購，與會藍白立委均不贊同國防部現行的無人機採購以特別預算處理；專家、學者部分呈現不同意見，有專家認為仍需特別預算先掌握成熟技術，另有學者認為普通預算就可支應無人機產業發展。

無人機公聽會 退將：回歸常規預算建構健全研發

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午在立法院舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請退將和具軍事背景專家，聚焦我國無人載具發展。退將認為，切勿濫用國防預算，更質疑過去國家隊曾經出現的貪腐爭議，應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。