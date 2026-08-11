賴清德親自命名海洋研究船 「澄波101、102」今天下水
海洋委員會國家海洋研究院新造100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船，今天舉行下水暨命名典禮，賴清德總統親自出席，為兩艘新船命名為「澄波101」及「澄波102」，海洋委員會主委管碧玲也出席見證，象徵台灣海洋基礎調查能量再向前跨出一步。
兩艘新船由國家海洋研究院委託台船建造，分別為100噸級與300噸級，未來將投入台灣周邊海域海洋基礎資料調查，執行水文、海氣象、地質及生態等相關任務，補強台灣海洋研究船隊的調查量能。這次特別以台灣知名畫家陳澄波之名命名「澄波」，成為海委會首艘以人物命名的公務船舶。兩艘調查船下水後，將肩負海洋科學調查與資料蒐集任務，從海面一路深入海底，累積台灣周邊海域第一手科學資料。
管碧玲表示，兩艘新船加入後，代表國家海洋調查船隊逐步成形，未來可更有效率執行各項海洋基礎調查工作，成為探索台灣海洋、掌握海洋環境變化的新戰力。
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