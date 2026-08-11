快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習馬防部通訊韌性驗證 確保指揮管制不中斷

中央社／ 台北11日電
漢光42號演習8日持續在全台各地進行各項操演，馬祖防衛指揮部於北竿實施反登陸作戰演練，北高守備大隊機步連接獲支援命令後，即乘坐CM21裝甲運兵車機動前往指定位置，與守備部隊共同遂行反登陸作戰。馬祖防衛指揮部提供／中央社
漢光42號演習8日持續在全台各地進行各項操演，馬祖防衛指揮部於北竿實施反登陸作戰演練，北高守備大隊機步連接獲支援命令後，即乘坐CM21裝甲運兵車機動前往指定位置，與守備部隊共同遂行反登陸作戰。馬祖防衛指揮部提供／中央社

國軍漢光42號實兵演習今天進入第7天，為確保戰時通信韌性，陸軍馬祖防衛指揮部日前結合中華電信行動基地台、消防局通訊指揮車實施跨機關構聯，實施通信韌性（P.A.C.E.）驗證課目，確保指揮管制與情資傳遞不中斷。

馬祖防衛指揮部指出，配合漢光演習實兵操演進程，馬防部日前實施通信韌性（P.A.C.E.）驗證課目，因應戰時通信設施可能遭受破壞，造成通信、網路中斷等狀況，先期針對重要通信機房實施防護整備，由南竿守備區部隊、憲兵、警察及中華電信專業技師共同執行安全維護與設備檢整，確保防區基礎通信設施穩定運作。

演練期間，防區結合中華電信行動基地台、消防局通訊指揮車實施跨機關構聯，驗證軍、公通信資源整合與備援運用效能，馬防部同步依P.A.C.E.原則，為防通信中斷，除傳統通信手段外，另運用OneWeb低軌衛星、通信衛星車及TAK（部隊知覺應用套件）等多元備援方式。

馬防部表示，藉輔助狀況引導下，執行通信鏈路更換，及機動指揮車不斷變換位置實施測通，驗證主要、備用、應急及緊急通信機制，確保指揮管制與情資傳遞不中斷。

馬防部指揮官尹昌榮中將指出，通信是指揮管制神經中樞，也是防衛作戰的重要關鍵，除須強化國軍多重通信備援能力外，更應結合民間通信能量及專業技術，完善軍、公協力機制，透過實兵操演持續驗證各項備援鏈路與跨機關構聯效能，確保戰時即使面臨通信受損或網路中斷，仍能維持指揮暢通。

P.A.C.E.分別為Primary主要方案、Alternate次要方案、Contingency應急方案、Emergency緊急方案。

國軍「漢光42號演習」實兵演練，馬祖防衛指揮部日前實施濱海打擊驗證科目，運用無人機執行海上目標偵蒐、情資回傳及目標監控。馬祖防衛指揮部提供／中央社
國軍「漢光42號演習」實兵演練，馬祖防衛指揮部日前實施濱海打擊驗證科目，運用無人機執行海上目標偵蒐、情資回傳及目標監控。馬祖防衛指揮部提供／中央社

漢光演習 漢光 韌性 馬祖

延伸閱讀

漢光演習 馬防部：無人機列驗證課題

漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

顧立雄視導衛戍指揮部指揮所 指完整作戰圖像重要性

漢光演習二戰區動員民間板車載戰車 夜間增援宜蘭快速投射戰力

相關新聞

漢光演習／台北後備旅救傷演習！二兵指揮檢傷分類 原來是榮總醫師

漢光演習進入第7天，演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，台北後備旅今天在天母地區的滂沱大雨中進行戰傷救護演練，模擬交戰後國軍出現傷員，後備旅救護兵進行傷員搶救及救護送醫，特別的是，負責檢傷分類的二兵教召員，實際上真的是榮總的專業醫師。

金門防空警報響！外籍遊客「狀況外」 美籍男：不知道要往哪裡躲

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午在金門登場，下午1時30分防空警報響起，金城市區人車迅速疏散，平時車水馬龍的民生路街道難得「淨空」。不過，演習也意外凸顯外籍旅客的避難問題，有美籍遊客第一次遇到台灣防空演習，雖然跟著引導人員進入金城車站地下室避難，卻坦言「不知道警報響起後要往哪裡躲」，現場甚至還有外籍遊客坐在鬧區騎樓吃午餐，直到警方上前勸導才配合避難。

兒子登東沙島惹議 徐佳青認簽署公文 「不該這麼好心」踩利益衝突紅線

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青今天接受主持人黃光芹「中午來開匯」專訪，坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加。徐佳青說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

圖輯／漢光演習模擬首都防空 弓三部署新北河濱

漢光演習進入第七天，國軍今於新北市河堤部署天弓三型防空飛彈陣地，模擬首都防空任務，多輛飛彈發射車及雷達構成完整防空陣地。

無人載具公聽會...藍白委反對國防部現行採購用特別預算 產學看法分歧

民間團體今借立法院，舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會。針對我國無人機發展及採購，與會藍白立委均不贊同國防部現行的無人機採購以特別預算處理；專家、學者部分呈現不同意見，有專家認為仍需特別預算先掌握成熟技術，另有學者認為普通預算就可支應無人機產業發展。

無人機公聽會 退將：回歸常規預算建構健全研發

中興政策文教基金會董事長趙少康今上午在立法院舉辦「台灣無人載具發展政策」公聽會，邀請退將和具軍事背景專家，聚焦我國無人載具發展。退將認為，切勿濫用國防預算，更質疑過去國家隊曾經出現的貪腐爭議，應回歸常規預算逐年編列，建立健全的採購、研發、共用測試場域及產業聚落制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。