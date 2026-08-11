漢光演習馬防部通訊韌性驗證 確保指揮管制不中斷

國軍漢光42號實兵演習今天進入第7天，為確保戰時通信韌性，陸軍馬祖防衛指揮部日前結合中華電信行動基地台、消防局通訊指揮車實施跨機關構聯，實施通信韌性（P.A.C.E.）驗證課目，確保指揮管制與情資傳遞不中斷。

馬祖防衛指揮部指出，配合漢光演習實兵操演進程，馬防部日前實施通信韌性（P.A.C.E.）驗證課目，因應戰時通信設施可能遭受破壞，造成通信、網路中斷等狀況，先期針對重要通信機房實施防護整備，由南竿守備區部隊、憲兵、警察及中華電信專業技師共同執行安全維護與設備檢整，確保防區基礎通信設施穩定運作。

演練期間，防區結合中華電信行動基地台、消防局通訊指揮車實施跨機關構聯，驗證軍、公通信資源整合與備援運用效能，馬防部同步依P.A.C.E.原則，為防通信中斷，除傳統通信手段外，另運用OneWeb低軌衛星、通信衛星車及TAK（部隊知覺應用套件）等多元備援方式。

馬防部表示，藉輔助狀況引導下，執行通信鏈路更換，及機動指揮車不斷變換位置實施測通，驗證主要、備用、應急及緊急通信機制，確保指揮管制與情資傳遞不中斷。

馬防部指揮官尹昌榮中將指出，通信是指揮管制神經中樞，也是防衛作戰的重要關鍵，除須強化國軍多重通信備援能力外，更應結合民間通信能量及專業技術，完善軍、公協力機制，透過實兵操演持續驗證各項備援鏈路與跨機關構聯效能，確保戰時即使面臨通信受損或網路中斷，仍能維持指揮暢通。

P.A.C.E.分別為Primary主要方案、Alternate次要方案、Contingency應急方案、Emergency緊急方案。