海委會新造兩艘調查船下水 賴總統親命名：澄波101、澄波102

海委會國家海洋研究院委託台船打造100噸級、300噸級海洋研究船，今天舉行下水暨命名典禮，兩艘各以已故知名油畫家陳澄波命名，取名「澄波101」、「澄波102」，成為海委會首艘以人名命名的公務船舶，寄望以「澄波」之名，乘載未來海洋研究重任。

兩艘調查船配備先進裝備，100噸級調查船長35公尺、寬7.5公尺、深3.7公尺，採用鋼質船身及鋁合金上構設計；300噸級調查船長40公尺、寬9公尺、深3.7公尺，配備動態定位系統，可精準操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室設有後操控站，負責執行淺海與離島探測任務。

今天命名及下水儀式由賴清德總統主持，並由賴總統命名。賴總統說，研究船所累積的監測資料將支援海洋保育、災害防治、氣候調適、產業發展以及政府決策，持續提升台灣的海洋治理以及災害應變的能力。

賴總統說，近年來，中國透過科研船、海警船進行各種灰色地帶侵擾，影響區域和平穩定，唯有更完整掌握自身海域環境，才能夠維護國家安全，並與國際社會共同守護海洋秩序；未來政府持續建置國家級海洋雷達觀測網，強化海域安全監控與決策支援能力。

海委會所屬船隻從台灣地名再到以原住民族命名，今下水兩艘調查船，則以台灣已故知名油畫家陳澄波命名，海委會主委管碧玲說，船名從土地、族群再到前輩，這些名字共同代表的就是台灣，象徵帶著前輩留下來的精神，繼續為台灣認識海洋、探索海洋。

管碧玲說，除100噸級、300噸級調查船外，海委會正計畫興建4000噸級海洋調查船，台灣將成立從近岸、沿岸，到外海、深海的國家海洋調查團隊。自己的海，自己調查；自己的資料，自己掌握。

下水典禮的擲瓶儀式，由陳澄波長孫女負責，陳澄波長孫、陳澄波文化基金會董事長陳立栢說，船身彩繪引用自陳澄波畫作「濤聲」，該畫是在鼻頭角完成，角度是自鼻頭角看向三貂角，就是面對對台灣影響深遠的「黑潮」，他也是海洋學院畢業，希望調查團隊可為台灣帶來不一樣的新局跟未來。

海委會新造兩艘調查船今天下水，以名畫家陳澄波命名「澄波101」「澄波102」號，由國海院長陳璋玲（左）贈送紀念品給陳澄波長孫、陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右）。記者張議晨／攝影